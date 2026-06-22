پایداری وضعیت تأمین شیرخشک در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی علیمحمدی در این رابطه افزود: شیرخشک‌های عمومی و پرمصرف در استان مرکزی با کمبود جدی مواجه نیست و ممکن است در برخی موارد، یک برند خاص به طور موقت در دسترس نباشد. اما فرآورده‌های جایگزین برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان وجود دارد.

وی به وضعیت شیرخشک‌های خاص و متابولیک در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: بخشی از نوزادان به دلیل ابتلا به بیماری‌های متابولیک ناچار به مصرف برندهای خاصی از شیرخشک هستند و در این بخش ممکن است به صورت موردی محدودیت‌هایی نیز ایجاد شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: مشکلات احتمالی در زمینه شیرخشک‌های خاص و متابولیک به دلیل محدود بودن برندها و نیاز درمانی خاص برخی نوزادان است. این موارد نیز با پیگیری‌های لازم از سوی این دانشگاه در حال مدیریت است.

علیمحمدی به تلاش‌های انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: مجموعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تلاش می‌کند با رصد مستمر بازار و پیگیری تأمین اقلام مورد نیاز، از بروز مشکلات جدی در دسترسی خانواده‌ها به انواع شیرخشک‌ها جلوگیری کند.

وی به پایداری وضعیت شیرخشک در استان اشاره کرده و بیان داشت: در شرایط فعلی، وضعیت تأمین شیرخشک در استان مرکزی پایدار است و خانواده‌ها در صورت مواجهه با کمبود یک برند، می‌توانند با مشورت داروساز یا پزشک از فرآورده‌ها و برندهای جایگزین استفاده کنند.

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