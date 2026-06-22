به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محمدحسین شیراوند، دانش‌آموز لرستانی پایه هشتم مدرسه شهید رهبری روستای آقاجان رومشکان که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان به شدت مجروح شده و در کما به سر می‌برد، بامداد امروز پس از تحمل روزها رنج ناشی از جراحات، به شهادت رسید.

وی افزود: این دانش‌آموز در جریان حمله فروردین‌ماه رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان زخمی شده بود و سرانجام به خیل شهدای سرافراز میهن اسلامی پیوست. شهید شیراوند از نوجوانان مومن و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت بود که در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام به فیض رفیع شهادت نائل شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه مردم استان در جریان تجاوزات اخیر دشمن، شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و کشور کرده‌اند، ادامه داد: با شهادت محمدحسین شیراوند، شمار شهدای دانش‌آموز لرستان به ۹ نفر افزایش یافت.

پورعلی همچنین گفت: در جریان این حملات، پنج نفر از فرهنگیان استان لرستان نیز به شهادت رسیدند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان، تأکید کرد: ایثار و فداکاری این شهدا، نماد پایداری و مقاومت ملت ایران در برابر جنایت‌ها و تجاوزات دشمنان است.

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