توزیع حدود 93 هزار تن کالای اساسی در قزوین برای تنظیم بازار

به گزارش ایلنا از قزوین، جمشید زمانی با اشاره به اجرای طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: در قالب این طرح، اقلامی شامل آرد، برنج، شکر، روغن، مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، خرما و میوه بین خانوارها و بهره‌برداران توزیع شد تا ضمن تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، ثبات بازار و دسترسی مناسب شهروندان به کالاهای اساسی فراهم شود.

وی افزود: در این مدت، 38 هزار و 965 تن آرد، 410 تن برنج، 30 هزار و 974 تن شکر، 3 هزار و 725 تن روغن، 10 هزار و 286 تن مرغ گرم، 3 هزار و 405 تن گوشت گرم، 157 تن مرغ منجمد، 4 هزار و 435 تن تخم‌مرغ، 8 تن خرما و 384 تن میوه شامل سیب و پرتقال در سطح استان توزیع شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: از مجموع 30 هزار و 974 تن شکر توزیع‌شده، دو‌ هزار و 129 تن در بخش خانوار و 28 هزار و 845 تن در بخش صنف و صنعت اختصاص یافته است.

زمانی با تأکید بر تداوم نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر بازار و اجرای دقیق طرح‌های تنظیم بازار با هدف تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز مردم و جلوگیری از هرگونه اخلال در عرضه، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

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