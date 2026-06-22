توزیع حدود 93 هزار تن کالای اساسی در قزوین برای تنظیم بازار
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، از توزیع 92 هزار و 749 تن کالای اساسی در استان از نهم اسفند ماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، جمشید زمانی با اشاره به اجرای طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: در قالب این طرح، اقلامی شامل آرد، برنج، شکر، روغن، مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، خرما و میوه بین خانوارها و بهرهبرداران توزیع شد تا ضمن تأمین نیاز مصرفکنندگان، ثبات بازار و دسترسی مناسب شهروندان به کالاهای اساسی فراهم شود.
وی افزود: در این مدت، 38 هزار و 965 تن آرد، 410 تن برنج، 30 هزار و 974 تن شکر، 3 هزار و 725 تن روغن، 10 هزار و 286 تن مرغ گرم، 3 هزار و 405 تن گوشت گرم، 157 تن مرغ منجمد، 4 هزار و 435 تن تخممرغ، 8 تن خرما و 384 تن میوه شامل سیب و پرتقال در سطح استان توزیع شده است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: از مجموع 30 هزار و 974 تن شکر توزیعشده، دو هزار و 129 تن در بخش خانوار و 28 هزار و 845 تن در بخش صنف و صنعت اختصاص یافته است.
زمانی با تأکید بر تداوم نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر بازار و اجرای دقیق طرحهای تنظیم بازار با هدف تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز مردم و جلوگیری از هرگونه اخلال در عرضه، با جدیت در دستور کار قرار دارد.