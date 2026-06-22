برگزاری پویش «من قول میدهم» توسط معاونت اجتماعی فراجای قزوین
استان قزوین، پویش فرهنگی و اجتماعی «من قول میدهم» با هدف ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری، تعهد اجتماعی و نهادینهسازی ارزشهای اخلاقی در جامعه برگزار شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، این پویش با محوریت ترویج رفتارهای مسئولانه در حوزههای فردی و اجتماعی اجرا گردید و شرکتکنندگان با ثبت قولها و تعهدات خود در زمینههایی همچون احترام به حقوق شهروندی، حفظ محیط زیست، کمک به نیازمندان و تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی در این حرکت فرهنگی مشارکت کردند.
مرکز فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی مردم در فعالیتهای فرهنگی، هدف از اجرای این پویش را تقویت روحیه مسئولیتپذیری و گسترش فرهنگ تعهد در میان جامعه، بهویژه نسل جوان عنوان کرد.