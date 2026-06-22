به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، همزمان با هفتم محرم‌الحرام، آیین باشکوه یوم‌العباس امروز دوشنبه مصادف به هفتمین روز از ماه محرم در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شد و عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس سوگواری، دسته‌های عزاداری و آیین‌های سنتی، یاد و نام حضرت ابوالفضل العباس (ع) را گرامی داشتند.

در این مراسم که از ساعات ابتدایی روز آغاز شد، هیئت‌های مذهبی و دسته‌های سینه‌زنی در نقاط مختلف استان به حرکت درآمدند و عزاداران با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، ارادت خود را به علمدار دشت کربلا ابراز کردند.

همچنین در برخی مناطق، آیین‌های تعزیه‌خوانی، روضه‌خوانی و نذرهای مردمی نیز برگزار شد.

یوم‌العباس از سنت‌های دیرینه و برجسته عزاداری در خوزستان به شمار می‌رود و هر ساله در روز هفتم محرم برگزار می‌شود. مردم این استان این روز را به یاد رشادت‌ها، وفاداری و ایثار حضرت عباس (ع) در واقعه عاشورا گرامی می‌دارند و آن را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های نهضت حسینی می‌دانند.

این آیین مذهبی طی دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ عاشورایی در خوزستان تبدیل شده و هرساله با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، شکوه ویژه‌ای به مراسم عزاداری ماه محرم در این استان می‌بخشد.

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