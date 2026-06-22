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یوم‌العباس در خوزستان؛ تجلی ارادت دیرینه مردم به علمدار کربلا در هفتم محرم

یوم‌العباس در خوزستان؛ تجلی ارادت دیرینه مردم به علمدار کربلا در هفتم محرم
کد خبر : 1802833
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همزمان با هفتمین روز ماه محرم، آیین سنتی «یوم‌العباس» امروز در شهرها و مناطق مختلف خوزستان با حضور گسترده عزاداران حسینی برگزار شد؛ مراسمی ریشه‌دار که سال‌هاست به عنوان یکی از شاخص‌ترین سنت‌های عزاداری این استان شناخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، همزمان با هفتم محرم‌الحرام، آیین باشکوه یوم‌العباس امروز دوشنبه مصادف به هفتمین روز از ماه محرم در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شد و عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس سوگواری، دسته‌های عزاداری و آیین‌های سنتی، یاد و نام حضرت ابوالفضل العباس (ع) را گرامی داشتند.

در این مراسم که از ساعات ابتدایی روز آغاز شد، هیئت‌های مذهبی و دسته‌های سینه‌زنی در نقاط مختلف استان به حرکت درآمدند و عزاداران با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، ارادت خود را به علمدار دشت کربلا ابراز کردند.

همچنین در برخی مناطق، آیین‌های تعزیه‌خوانی، روضه‌خوانی و نذرهای مردمی نیز برگزار شد.

یوم‌العباس از سنت‌های دیرینه و برجسته عزاداری در خوزستان به شمار می‌رود و هر ساله در روز هفتم محرم برگزار می‌شود. مردم این استان این روز را به یاد رشادت‌ها، وفاداری و ایثار حضرت عباس (ع) در واقعه عاشورا گرامی می‌دارند و آن را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های نهضت حسینی می‌دانند.

این آیین مذهبی طی دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ عاشورایی در خوزستان تبدیل شده و هرساله با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، شکوه ویژه‌ای به مراسم عزاداری ماه محرم در این استان می‌بخشد.

یوم‌العباس در خوزستان؛ تجلی ارادت دیرینه مردم به علمدار کربلا در هفتم محرم

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