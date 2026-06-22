پیشرفت ۷۵ درصدی آمادهسازی سایت ۶۱ هکتاری مسکن ملی و جوانی جمعیت در شهرستان بروجن
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی عملیات آمادهسازی سایت ۶۱ هکتاری نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در بروجن خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تا پایان شهریورماه امسال تکمیل میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالار امیدی امروز در حاشیه بازدید از این سایت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات خاکبرداری، خاکریزی، بسترسازی و سایر اقدامات مقدماتی سایت مذکور تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته و مطابق برنامهریزیهای انجامشده، انتظار میرود روند اجرایی آن تا پایان شهریور به اتمام برسد.
وی با اشاره به تفکیک پلاکهای پیشبینیشده در این پروژه افزود: در این مجموعه ۳۲۴ پلاک برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و ۳۸۳ پلاک نیز برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است که پلاکهای بخش نهضت ملی به صورت گروههای ساخت سهنفره به واجدین شرایط واگذار خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: عملیات اجرایی این سایت با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است و پیمانکاری آن بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد.
امیدی در پایان بر عزم جدی این اداره کل برای تسریع در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در سطح استان تأکید کرد.