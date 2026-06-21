۱۵ پرونده اخلال اقتصادی با گردش مالی بیش از ۵۰ همت در دست رسیدگی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، «حمیدرضا کریمی» امروز یکشنبه (۳۱ خرداد) در نشست خبری هفته قوه قضاییه، با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: برخورد با اخلالگران اقتصادی، جرائم خشن و صیانت از حقوق عامه از مهم‌ترین اولویت‌های دادستانی استان است و در این راستا پرونده‌های مهمی در حوزه اقتصادی در حال رسیدگی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی تابع محدودیت‌های قانونی است، افزود: در حال حاضر چندین پرونده مهم اقتصادی در دادسرا مفتوح است که برخی از آنها از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی محسوب می‌شوند و پس از نهایی شدن روند رسیدگی و قطعیت آرا، جزئیات آن منتشر خواهد شد.

دادستان کرمانشاه همچنین از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شورای شهر منحله و شهرداری خبر داد و گفت: در این خصوص چهار پرونده قضایی تشکیل شده که در هر پرونده بین پنج تا ۱۸ نفر متهم هستند. تاکنون برای دو پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و دو پرونده دیگر نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مقابله با جرائم خشن و سرقت اشاره کرد و گفت: طی سال ۱۴۰۴ تعداد سه هزار و ۷۳۳ قبضه انواع سلاح در استان کشف شده است. همچنین حدود ۵۰ درصد ظرفیت زندان‌های استان به سارقان اختصاص دارد که نشان‌دهنده سهم بالای این جرم در پرونده‌های کیفری است.

وی با بیان اینکه روند مقابله با سرقت در استان نتایج مثبتی به همراه داشته، افزود: در سال جاری مجموع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است. سرقت از مغازه‌ها ۴۱ درصد، سرقت منزل ۲۷ درصد، سرقت خودرو ۹ درصد، قاپ‌زنی ۵۱ درصد، سرقت اماکن خصوصی و دولتی ۹ درصد و سرقت احشام ۱۷ درصد کاهش داشته است. در مجموع نیز سرقت‌های مهم استان ۱۴ درصد کاهش را ثبت کرده‌اند.

دادستان کرمانشاه با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نقشه راه دستگاه قضایی کشور، اظهار کرد: دادگستری استان کرمانشاه طی چهار سال گذشته همواره در میان استان‌های برتر کشور قرار داشته و موفق به کسب رتبه‌های تک‌رقمی شده است.

وی افزود: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی، توسعه خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری مردم است. در همین راستا بیش از ۹۸ درصد ابلاغیه‌های قضایی استان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمامی مزایده‌های قضایی نیز به شکل الکترونیک برگزار شده است.

کریمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه گفت: در سال گذشته از ۸۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی جلوگیری شد که بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی استان را شامل می‌شود. همچنین در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی نیز طی ۹۳ پرونده، ۱۲۳ هکتار از اراضی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی صیانت از منابع آبی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: کرمانشاه در سال گذشته رتبه نخست کشور را در حوزه حفاظت از منابع آب کسب کرد. در این مدت یک‌هزار و ۳۸۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود، ۶۲۳ کنتور هوشمند نصب و از برداشت غیرمجاز حدود ۴۵ میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد.

دادستان کرمانشاه همچنین به برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ طرح و مانور اجرایی در استان، یک‌هزار و ۴۳۹ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ۷۵ پرونده قضایی تشکیل شد که در این حوزه نیز کرمانشاه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی درباره برخی پرونده‌های امنیتی اخیر نیز اظهار کرد: در جریان حوادث و شرایط امنیتی اخیر، تعدادی پرونده در استان تشکیل شده و برخی افراد نیز بازداشت شده‌اند که روند رسیدگی به این پرونده‌ها مطابق قانون ادامه دارد.

کریمی در پایان با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی دستگاه قضایی حتی در شرایط بحرانی گفت: در تمامی مقاطع حساس و شرایط ویژه، فعالیت دادگستری و دادسراهای استان بدون وقفه ادامه داشته و دستگاه قضایی با قاطعیت، در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض با اخلالگران اقتصادی، مجرمان خشن و متخلفان برخورد خواهد کرد.

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