ارتقای زنجیره ارزش گردشگری هرمزگان با نوسازی زیرساختهای اقامتی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در بازدید از پروژه نوسازی هتل هرمز بندرعباس، بر ضرورت ارتقای زیرساختهای اقامتی بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد گردشگری استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عادل شهرزاد روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از هتل هرمز بندرعباس که با هدف ارزیابی روند پیشرفت عملیات بازسازی و نوسازی انجام شد، بخشهای مختلف در حال تعمیر و تجهیز این مجموعه اقامتی را بررسی و بر لزوم انطباق خدمات و تأسیسات با استانداردهای نوین صنعت هتلداری تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان بازسازی هتل هرمز را اقدامی راهبردی در مسیر تقویت زیرساختهای گردشگری استان ارزیابی کرد و افزود: نوسازی این مجموعه اقامتی میتواند نقش مؤثری در افزایش سهم هرمزگان از بازار گردشگری داخلی و بینالمللی ایفا کند و ظرفیتهای استان را برای جذب گردشگران هدف ارتقا دهد.
او با اشاره به نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری افزود: ارتقای کیفیت زیرساختهای اقامتی، نهتنها موجب افزایش ظرفیت پذیرش مسافر میشود، بلکه با تقویت زنجیره ارزش گردشگری، زمینه پایداری اشتغال و رونق فعالیتهای اقتصادی وابسته به این صنعت را نیز فراهم میکند.
شهرزاد اظهار کرد: در شرایط رقابتی صنعت گردشگری، کیفیت خدمات اقامتی یکی از مهمترین شاخصهای انتخاب مقصد برای گردشگران است. از این رو، بهروزرسانی و تجهیز هتل هرمز به استانداردهای روز، میتواند به افزایش مدت ماندگاری مسافران در بندرعباس و در نتیجه، رشد تقاضا در سایر بخشهای اقتصادی شهر و استان کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان همچنین بر حمایت این ادارهکل از طرحهای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساختهای اقامتی با رویکرد کیفی، یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری در استان هرمزگان به شمار میرود.