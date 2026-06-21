اجرای ۱۱۱ پروژه در قالب نهضت عدالت آموزشی

به گزارش ایلنا از همدان، رسول شیدایی یکشنبه ۳۱ خرداد در شورای آموزش و پرورش استان همدان، با اشاره به اجرای طرح کارت هوشمند نشاط دانش‌آموزی، افزود: در مرحله نخست ۱۳۶۵ دانش‌آموز محروم استان شناسایی شده‌اند که برای آن‌ها کارت بانکی اختصاص یافته و ماهانه بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت می‌کنند تا بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با دعوت از خیرین برای مشارکت در این طرح، تصریح کرد: تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش این طرح با همراهی خیرین قابل افزایش است.

شیدایی با بیان اینکه در قالب طرح نماد، ۹۰۰۰ دانش‌آموز دارای فقر شدید در استان شناسایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: در مرحله نخست ۱۳۶۵ نفر از این دانش‌آموزان انتخاب شده‌اند و در مراحل بعدی نیز با مشارکت خیرین، دامنه اجرای طرح گسترش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی، گفت: این قرارگاه به دستور رئیس‌جمهور و در سه محور اصلی دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: در بخش توسعه فضاهای آموزشی، ۱۱۱ پروژه در مرحله نخست در دست اجراست و قرارگاه نهضت عدالت آموزشی به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد تا مشکلات و موانع پروژه‌ها بررسی و برطرف شود.

وی همچنین از احصای نیازهای تجهیزاتی مدارس خبر داد و گفت: این نیازها در سامانه ثبت خواهد شد تا در کنار توسعه فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات مورد نیاز نیز پیگیری شود.

شیدایی با اشاره به اجرای طرح‌هایی همچون «شمیم»، «توانا» و «حامی»، اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و معلمان اجرا می‌شود و موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز در این طرح‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: در طرح شهید عجمیان، دانش‌آموزان در کنار مدیران و معلمان در فعالیت‌های گروهی، تربیتی و شاداب‌سازی مدارس مشارکت دارند.

شیدایی با بیان اینکه در طرح پروژه مهر فضاهای آموزشی و آماده سازی نیروی انسانی مدارس و شاداب‌سازی مدارس در پروژه مهر گنجانده شده است، تصریح کرد: در پروژه مهر سه موضوع حائز اهمیت است به‌طوری‌که در سرانه آموزشی کمبود داریم که از طریق نهضت عدالت آموزشی در دست پیگیری است.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مدارس استان، یادآور شد: در حال حاضر ۱۸۹۲ کلاس درس را باید به صورت غیر موظف یعنی نیروهای بازنشسته و حق التحریر تامین کنیم. امسال ممکن است در بحث نیروی انسانی مدارس کمبود داشته باشیم.

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی استان همدان نیز در این جلسه گفت: عدالت تربیتی صرفاً یک موضوع آموزشی یا عمرانی نیست، بلکه نگاهی جامع برای کاهش فاصله فرصت‌ها میان دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

امین پیری با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در تحقق عدالت تربیتی، افزود: سه محور توسعه فضاهای آموزشی، طرح شهید عجمیان و کارت نشاط دانش‌آموزی در قرارگاه عدالت تربیتی استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام شده از مناطق مختلف استان، اظهار کرد: تلاش شده است میان رؤسای مناطق، پروژه‌ها و ظرفیت‌های محلی و دولتی ارتباط مؤثری برقرار شود و برای هر پروژه نیز یک معین مشخص شده تا هیچ طرحی بدون متولی نباشد.

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی استان همدان تشکیل هیأت امنای مردمی را از ارکان اصلی این نهضت دانست و گفت: هرجا مردم حضور داشته‌اند، اقدامات اثربخش‌تری رقم خورده است.

وی همچنین از راه‌اندازی نظام پایش استانی خبر داد و افزود: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی یک موضوع فرابخشی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

پیری با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در استان، گفت: در قالب این طرح، شاداب‌سازی و بهسازی ۱۲۰۰ کلاس درس به عنوان سهمیه استان هدف‌گذاری شده و اقداماتی همچون زیباسازی کلاس‌ها، بهسازی فضاهای آموزشی و برنامه‌های هویت‌بخشی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳۶۵ دانش‌آموز کم‌برخوردار در استان همدان برای بهره‌مندی از طرح کارت نشاط دانش‌آموزی شناسایی شده‌اند، تأکید کرد: تلاش ما این است که نهضت عدالت آموزشی به صورت یک پروژه مقطعی دیده نشود، بلکه به عنوان یک شبکه واحد، منسجم و غیرقابل تفکیک در استان دنبال شود.

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