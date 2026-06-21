حاجی بابایی: نظام آموزشی باید با رویکرد «ایران قدرتمند» بازنگری شود
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ایران در جایگاه یک قدرت بزرگ قرار دارد و بر همین اساس، محتوا و رویکرد آموزشی کشور باید متناسب با این شرایط تغییر کند.
به گزارش ایلنا از همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه محور تعلیم و تربیت در شهر و روستا، مدرسه است، گفت: مدرسه حیات طیبه باید بهگونهای شکل بگیرد که تمامی ساحتهای تربیتی در آن محقق شود.
با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هنوز بهطور کامل در مدارس اجرایی نشده است، افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۲۰ مدرسه حیات طیبه در استان همدان ایجاد خواهد شد و حدود دو هزار دانشآموز از امکانات و برنامههای تربیتی این مدارس بهرهمند میشوند.
نایبرئیس مجلس تأکید کرد: اگر در راهاندازی مدارس حیات طیبه موفق شویم، بخشی از کاستیهای موجود در نظام تربیتی کشور جبران خواهد شد؛ چرا که متأسفانه نظام تربیتی ما همچنان با نواقصی مواجه است.
وی درباره تعطیلی مدارس نیز گفت: از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم خواستهایم دلایل تعطیلی مراکز آموزشی را تبیین کنند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به شرایط پس از جنگ، اظهار کرد: به وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم مأموریت دادهایم برنامه دوران پساجنگ را تدوین کنند.
وی افزود: نگاه حاکم بر نظام آموزشی باید مبتنی بر تصویر یک ایران قدرتمند، قهرمان و پیشرو باشد. همچنین برنامه هفتم توسعه نیز باید با رویکردی متناسب با شرایط پساجنگ و با نگاهی قهرمانانه به آینده ایران بازنگری و اصلاح شود.