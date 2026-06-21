وسعت دریاچه ارومیه به ۳۱۰۰ کیلومترمربع رسید/تبخیر بلای جان دریاچه

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن‌زاده اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مناسب سال آبی جاری و همچنین میزان تبخیر سالانه از سطح دریاچه ارومیه که به طور متوسط حدود ۶۰ سانتی‌متر برآورد می‌شود، از حجم فعلی آب دریاچه که حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب است، پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۲ میلیارد مترمکعب تبخیر شود.

وی افزود: با وجود این میزان تبخیر، برآوردها نشان می‌دهد که در پایان سال آبی دست‌کم حدود ۲ میلیارد مترمکعب آب در دریاچه باقی بماند، هرچند شرایط دمایی تابستان و همچنین عمق آب دریاچه در میزان تبخیر تأثیرگذار خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تراز کنونی دریاچه ارومیه را یک‌هزار و ۲۷۱ متر و هفت سانتی‌متر اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹۰ سانتی‌متر افزایش یافته است.

حسن‌زاده درباره وضعیت تنوع زیستی دریاچه ارومیه نیز اظهار کرد: با فراهم شدن حداقل شرایط زیستی برای تکثیر و رشد آرتمیا، در بستر دریاچه کلونی‌های قابل توجهی از این جاندار سخت‌پوست مشاهده می‌شود؛ در حالی که شرایط نرمال برای این گونه، غلظت ۲۷۶ گرم در لیتر است.

وی همچنین از حضور گسترده پرندگان آبزی در بستر دریاچه خبر داد و گفت: با توجه به آبگیری نسبتا مناسب دریاچه در سال جاری، حضور گونه‌های شاخصی مانند فلامینگوها در سواحل دریاچه و تالاب‌های اقماری آن افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اضافه کرد: آبگیری مناسب تالاب‌های اقماری در سال آبی جاری نیز در بهبود وضعیت تنوع زیستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه مؤثر بوده است.

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