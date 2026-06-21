شهردار کمالشهر در شورای اداری شهرستان کرج مطرح کرد:
بیش از ۶۵ درصد بودجه شهرداری به پروژههای عمرانی اختصاص یافت
شهردار کمالشهر با تشریح عملکرد مدیریت شهری در سالهای اخیر گفت: بودجه شهرداری از ۶۹۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و بخش عمده این اعتبارات به اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختهای شهری، فضای سبز، حملونقل و خدمات عمومی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد اسدی شهردار کمالشهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که با حضور فرماندار شهرستان، مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران شهری به میزبانی شهرداری کمالشهر برگزار شد، از اجرای گسترده پروژههای عمرانی و خدماتی در این شهر خبر داد.
اسدی با اشاره به همدلی و وفاق میان اعضای شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری و سایر دستگاههای اجرایی اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت شهری کمالشهر در سالهای اخیر ایجاد همدلی، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای مشترک برای خدمترسانی هرچه بهتر به شهروندان بوده که نتایج آن در اجرای پروژههای متعدد عمرانی و خدماتی قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه درآمد شهرداری کمالشهر در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۹۲ میلیارد تومان بوده است، افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ با رشد قابل توجهی به بیش از یکهزار و ۷۹ میلیارد تومان رسید که از این میزان حدود ۷۰۱ میلیارد تومان، معادل ۶۵ درصد بودجه، صرف اجرای پروژههای عمرانی شد. همچنین در سال ۱۴۰۴ بودجه شهرداری به یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که بیش از ۶۲ درصد آن به حوزه عمرانی اختصاص یافته است.
شهردار کمالشهر یکی از مهمترین پروژههای در حال اجرای شهر را طرح هدایت آبهای سطحی در بلوار شهید بهشتی عنوان کرد و گفت: این پروژه به طول حدود ۲.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان در حال اجراست و بخش عمدهای از آن به بهرهبرداری رسیده است. اجرای این طرح که از مطالبات دیرینه شهروندان بود، نقش مهمی در رفع مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر خواهد داشت.
اسدی ادامه داد: در این پروژه عملیات گسترده لولهگذاری، حفاری و اصلاح زیرساختهای دفع آبهای سطحی انجام شده و امروز شاهد بهبود شرایط مدیریت روانآبها در یکی از مهمترین محورهای شهری هستیم.
وی با اشاره به توسعه سرانههای شهری در کمالشهر گفت: احداث پارک ایران با وسعت حدود ۳۲ هزار متر مربع، توسعه و احداث پارکهای منطقهای، افزایش فضای سبز شهری، اجرای پروژههای روشنایی معابر و ساماندهی ورودیها و محورهای اصلی شهر از جمله اقدامات شاخص مدیریت شهری در دو سال اخیر بوده است.
شهردار کمالشهر همچنین از احداث و راهاندازی ایستگاه مکانیزه انتقال زباله با تأیید دستگاههای زیستمحیطی خبر داد و افزود: این پروژه پس از سالها انتظار به مرحله اجرا رسیده و گام مهمی در ارتقای مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست شهر محسوب میشود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: فرهنگسرای چندمنظوره کمالشهر، مجموعههای آموزشی و فرهنگی و همچنین پروژههای مختلف ورزشی در مناطق مختلف شهر در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و بخشی از نیازهای شهروندان در حوزه فرهنگی و اجتماعی را تأمین خواهند کرد.
اسدی اظهار داشت: طی دو سال و نیم گذشته سه پارک منطقهای در کمالشهر و خرمدشت احداث و بهرهبرداری شده و حدود ۸۰ هزار متر مربع فضای عمومی جدید برای استفاده شهروندان فراهم شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل شهری گفت: نوسازی ناوگان خدماتی، توسعه سامانههای هوشمند شهرداری، مکانیزه شدن بخش قابل توجهی از خدمات و پیگیری احداث ایستگاه مترو کمالشهر از جمله برنامههای مهم مدیریت شهری است که با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی دنبال میشود. موضوع احداث ایستگاه مترو یکی از مطالبات جدی مردم کمالشهر است و مراحل مطالعاتی و هماهنگیهای آن در حال انجام است.
شهردار کمالشهر در پایان با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، کارکنان شهرداری، فرمانداری شهرستان کرج و سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد: مسیر توسعه کمالشهر با قدرت ادامه خواهد یافت و مدیریت شهری تلاش میکند با اجرای پروژههای زیرساختی، عمرانی، فرهنگی و خدماتی، کیفیت زندگی شهروندان را بیش از پیش ارتقا دهد.