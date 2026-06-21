به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در نشست شورای اداری شهرستان تاکستان با تبیین سیاست‌های کلان کشور و استان، بر اهمیت اتحاد میان مردم و مسئولان و ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع انرژی تاکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به ابعاد شخصیتی و جایگاه رفیع رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم آمادگی معنوی و اجتماعی مردم خواستار فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به سیاست خارجی دولت، با تحلیل وضعیت مذاکرات جاری اظهار داشت: رهبری بر صداقت رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده اعتماد کامل دارند.

احمدپور با اشاره به تحولات میدانی دیپلماسی افزود: در هیچ دولتی تاکنون شاهد چنین پیوستگی و هم‌افزایی میان میدان، دیپلماسی و بدنه دولت نبوده‌ایم که نشان از انسجام بالای ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی شهرستان تاکستان را منطقه‌ای با پتانسیل‌های بالا دانست و گفت: تاکستان نماد کار، تلاش و توسعه است. حفظ همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان در این شهرستان، ضامن پیشرفت و موفقیت است.

احمدپور با تاکید بر مدیریت منابع و پیشرفت‌های صورت گرفته در استان قزوین، از مدیران خواست تا موضوع ناترازی انرژی را در اولویت قرار دهند.

وی تاکید کرد: مصرف بهینه انرژی باید به یک فرهنگ مدیریتی تبدیل شود و مدیران موظفند با برنامه‌ریزی دقیق، ناترازی‌های انرژی را مدیریت کنند.

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