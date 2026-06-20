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آتش‌سوزی محوطه یک هتل در رامسر مهار شد

آتش‌سوزی محوطه یک هتل در رامسر مهار شد
کد خبر : 1802066
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حادثه آتش‌سوزی در محدوده ورودی یک هتل در رامسر با حضور نیروهای امدادی مهار شد.

به گزارش ایلنا، حادثه آتش‌سوزی که ظهر شنبه در محوطه مجاور ورودی یک هتل در رامسر رخ داد با اقدام به‌موقع نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، از گسترش حریق جلوگیری شد.

بر اساس اظهارات شاهدان، این حادثه در محل استقرار ژنراتور برق واقع در حیاط هتل رخ داده و شدت گرمای هوا و بروز نقص فنی در دستگاه از عوامل احتمالی وقوع آتش‌سوزی عنوان شده است.

گزارش‌ها حاکی است آتش در مدت کوتاهی تحت کنترل قرار گرفت و خسارت یا تلفات جانی ناشی از این حادثه تاکنون گزارش نشده است.

علت دقیق وقوع حادثه و میزان خسارات احتمالی پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.

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