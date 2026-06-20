با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نیرو؛
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس ابقا شد
با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نیرو، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقهای فارس در سمت خود ابقا شد.
به گزارش ایلنا، طی حکمی با امضای حمیدرضا جانباز؛ معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، سیاوش بدری در سمت مدیرعامل آب منطقهای فارس، ابقا شد.
در حکم ابلاغی آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ 3 خردادماه 1405، و به پیشنهاد مصوبه 9 خرداد 1405 هیئت مدیره شرکت آب منطقهای فارس، به موجب این حکم، مدیریت جنابعالی به مدت 2 سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور، تمدید می شود.
انتظار میرود با هماهنگی، همکاری و جلب مشارکت کلیه عوامل ذیمدخل در مدیریت منابع آب، نسبت به پیشبرد اهداف، سیاستها و برنامههای ابلاغی دولت چهاردهم و وزارت نیرو و اجرای وظایف اهتمام ویژه به عمل آورید.
استمرار مدیریت وی در این جایگاه، فرصتی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت زیرساختهای آبی استان پهناور فارس در راستای تحقق برنامههای توسعه دولت و وزارت نیرو محسوب میشود.
استان فارس به دلیل شرایط اقلیمی و چالشهای حوزه آب، نیازمند مدیریتهای راهبردی و استمرار برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت در این بخش به شمار میرود و تمدید این حکم در راستای ایجاد ثبات مدیریتی برای اجرای برنامههای کلان آبی در استان انجام شده است.