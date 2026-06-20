معاون گردشگری البرز:
البرز به سمت «گردشگری مسیرمحور» میرود/ طراحی ۱۵ مسیر جدید برای اتصال جاذبههای تاریخی، زیارتی و طبیعی
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز از آغاز تدوین نقشه راه مسیرهای نوین گردشگری در استان خبر داد و گفت: با طراحی بستههای یکپارچه گردشگری، جاذبههای تاریخی، زیارتی، فرهنگی و طبیعی البرز در قالب مسیرهای هدفمند به گردشگران معرفی خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، امید محبیاصل با اشاره به اینکه کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز تدوین الگوی جدیدی برای توسعه گردشگری استان را در دستور کار قرار داده است؛ اظهار کرد: این برنامهای است که بر پایه طراحی مسیرهای گردشگری و اتصال جاذبههای مختلف به یکدیگر، به دنبال ایجاد تجربهای منسجم و متفاوت برای گردشگران تدوین شده.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز، با اشاره به برگزاری نشست تخصصی کارشناسان این ادارهکل اظهار کرد: هدف از این نشست، شناسایی ظرفیتهای جدید و تدوین مسیرهای گردشگری بود تا معرفی جاذبههای استان از شکل پراکنده خارج شده و در قالب محصولات گردشگری قابل عرضه ساماندهی شود.
وی افزود: در رویکرد جدید، به جای معرفی جداگانه آثار تاریخی، اماکن مذهبی یا جاذبههای طبیعی، تلاش میشود این ظرفیتها در قالب مسیرهای مشخص و هدفمند به یکدیگر متصل شوند تا گردشگر در طول سفر، روایت منسجمی از تاریخ، فرهنگ، طبیعت و هویت البرز را تجربه کند.
محبیاصل با بیان اینکه طراحی مسیرها بر سه محور اصلی گردشگری زیارتی، فرهنگی ـ تاریخی و طبیعتگردی استوار است، گفت: این سه حوزه به گونهای در کنار یکدیگر قرار میگیرند که بتوانند پاسخگوی سلایق مختلف گردشگران باشند و زمینه افزایش ماندگاری مسافر در استان را فراهم کنند.
وی درباره محور گردشگری زیارتی توضیح داد: البرز از ظرفیت قابل توجهی در حوزه اماکن مذهبی برخوردار است و در این طرح تلاش شده است این ظرفیتها در کنار سایر جاذبههای فرهنگی و تاریخی قرار گیرند تا گردشگران بتوانند در قالب یک سفر، از مجموعهای متنوع از جاذبهها بازدید کنند.
سرپرست معاونت گردشگری البرز، میراث فرهنگی و ادبی استان را یکی دیگر از ارکان این طرح دانست و افزود: بناهای تاریخی، خانههای مفاخر و فضاهای مرتبط با شخصیتهای فرهنگی و ادبی، از جمله خانههای منسوب به احمد شاملو، در طراحی مسیرهای گردشگری فرهنگی مورد توجه قرار گرفتهاند تا علاوه بر معرفی بناها، روایت تاریخ و فرهنگ استان نیز برای گردشگران بازگو شود.
وی ادامه داد: در بخش طبیعتگردی نیز ظرفیتهای کمنظیر البرز به عنوان مکمل مسیرهای فرهنگی و زیارتی دیده شده است تا هر بسته گردشگری مجموعهای از جاذبههای تاریخی، طبیعی و تفریحی را در بر گیرد و تجربه سفر را برای گردشگران جذابتر کند.
محبیاصل از برنامهریزی برای طراحی اولیه ۱۰ تا ۱۵ مسیر جدید گردشگری در هفته جاری خبر داد و گفت: این مسیرها پس از تکمیل مطالعات و نهایی شدن، به عنوان بستههای رسمی گردشگری استان معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به برنامه ارائه این طرح به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: هدف از این اقدام، بهرهگیری از حمایتهای ملی برای توسعه زیرساختها، جذب اعتبارات و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در پروژههای گردشگری البرز است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری بدون مشارکت شهرداریها، دستگاههای اجرایی، فعالان صنعت گردشگری و بخش خصوصی امکانپذیر نیست و موفقیت این طرح نیز در گرو شکلگیری همکاری شبکهای میان تمامی نهادهای مرتبط خواهد بود.