به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، امید محبی‌اصل با اشاره به اینکه ‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز تدوین الگوی جدیدی برای توسعه گردشگری استان را در دستور کار قرار داده است؛ اظهار کرد: این برنامه‌ای است که بر پایه طراحی مسیرهای گردشگری و اتصال جاذبه‌های مختلف به یکدیگر، به دنبال ایجاد تجربه‌ای منسجم و متفاوت برای گردشگران تدوین شده.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، با اشاره به برگزاری نشست تخصصی کارشناسان این اداره‌کل اظهار کرد: هدف از این نشست، شناسایی ظرفیت‌های جدید و تدوین مسیرهای گردشگری بود تا معرفی جاذبه‌های استان از شکل پراکنده خارج شده و در قالب محصولات گردشگری قابل عرضه ساماندهی شود.

وی افزود: در رویکرد جدید، به جای معرفی جداگانه آثار تاریخی، اماکن مذهبی یا جاذبه‌های طبیعی، تلاش می‌شود این ظرفیت‌ها در قالب مسیرهای مشخص و هدفمند به یکدیگر متصل شوند تا گردشگر در طول سفر، روایت منسجمی از تاریخ، فرهنگ، طبیعت و هویت البرز را تجربه کند.

محبی‌اصل با بیان اینکه طراحی مسیرها بر سه محور اصلی گردشگری زیارتی، فرهنگی ـ تاریخی و طبیعت‌گردی استوار است، گفت: این سه حوزه به گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که بتوانند پاسخگوی سلایق مختلف گردشگران باشند و زمینه افزایش ماندگاری مسافر در استان را فراهم کنند.

وی درباره محور گردشگری زیارتی توضیح داد: البرز از ظرفیت قابل توجهی در حوزه اماکن مذهبی برخوردار است و در این طرح تلاش شده است این ظرفیت‌ها در کنار سایر جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی قرار گیرند تا گردشگران بتوانند در قالب یک سفر، از مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌ها بازدید کنند.

سرپرست معاونت گردشگری البرز، میراث فرهنگی و ادبی استان را یکی دیگر از ارکان این طرح دانست و افزود: بناهای تاریخی، خانه‌های مفاخر و فضاهای مرتبط با شخصیت‌های فرهنگی و ادبی، از جمله خانه‌های منسوب به احمد شاملو، در طراحی مسیرهای گردشگری فرهنگی مورد توجه قرار گرفته‌اند تا علاوه بر معرفی بناها، روایت تاریخ و فرهنگ استان نیز برای گردشگران بازگو شود.

وی ادامه داد: در بخش طبیعت‌گردی نیز ظرفیت‌های کم‌نظیر البرز به عنوان مکمل مسیرهای فرهنگی و زیارتی دیده شده است تا هر بسته گردشگری مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و تفریحی را در بر گیرد و تجربه سفر را برای گردشگران جذاب‌تر کند.

محبی‌اصل از برنامه‌ریزی برای طراحی اولیه ۱۰ تا ۱۵ مسیر جدید گردشگری در هفته جاری خبر داد و گفت: این مسیرها پس از تکمیل مطالعات و نهایی شدن، به عنوان بسته‌های رسمی گردشگری استان معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه ارائه این طرح به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: هدف از این اقدام، بهره‌گیری از حمایت‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب اعتبارات و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های گردشگری البرز است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری بدون مشارکت شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، فعالان صنعت گردشگری و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و موفقیت این طرح نیز در گرو شکل‌گیری همکاری شبکه‌ای میان تمامی نهادهای مرتبط خواهد بود.

انتهای پیام/