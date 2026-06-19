۴۴۱ به مراکز درمانی منطقه سیستان مراجعه کردند

به گزارش ایلنا، حسین شهدادی روز جمعه اظهار کرد: در روزهای گذشته به دنبال وزش توفانی با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت در زابل، میزان دید افقی به ۷۰۰ متر کاهش یافت و شرایط نامناسب جوی، مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با توصیه به رعایت نکات بهداشتی گفت: بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان، زنان باردار و سایر گروه‌های حساس باید تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت، از تجهیزات محافظتی مناسب استفاده کنند.

وی ادامه داد: گرد و غبار و ریزگردها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در منطقه سیستان تبدیل شده و هر ساله با شروع بادهای ۱۲۰ روزه، شمار زیادی از شهروندان با مشکلات تنفسی، قلبی و چشمی مواجه می‌شوند.

شهدادی با اشاره به آمار مراجعان ناشی از توفان و گرد و غبار از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: در این مدت ۴۴۱ نفر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۲۲۲ نفر به دلیل مشکلات تنفسی، ۱۰۹ نفر به علت بیماری‌های قلبی، ۵۴ نفر به دلیل عوارض چشمی و ۱۶ نفر به علت مشکلات پوستی تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۴۰ مورد حادثه ترافیکی نیز در شرایط توفانی به ثبت رسیده که کاهش میدان دید ناشی از گرد و غبار در وقوع بخشی از این حوادث مؤثر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران و سلامت در آماده‌باش کامل قرار دارند، گفت: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات در شرایط بحرانی بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران و شرایط جوی منطقه انجام می‌شود.

شهدادی تصریح کرد: خشکی تالاب هامون و تداوم خشکسالی سبب فعال شدن کانون‌های داخلی گرد و غبار شده و مهار این کانون‌ها نیازمند اجرای برنامه‌های فوری، هدفمند و مستمر از سوی دستگاه‌های مسئول است.

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