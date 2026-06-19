در پی توفان های گرد و خاک؛
۴۴۱ به مراکز درمانی منطقه سیستان مراجعه کردند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۴۱ نفر در پی وقوع توفانهای گرد و خاک در منطقه سیستان به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کردهاند که بیشترین موارد مربوط به بیماران تنفسی بوده و این آمار بیانگر تاثیر مستقیم خشکسالی و افزایش کانونهای گرد و غبار بر سلامت شهروندان است.
به گزارش ایلنا، حسین شهدادی روز جمعه اظهار کرد: در روزهای گذشته به دنبال وزش توفانی با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت در زابل، میزان دید افقی به ۷۰۰ متر کاهش یافت و شرایط نامناسب جوی، مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با توصیه به رعایت نکات بهداشتی گفت: بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان، زنان باردار و سایر گروههای حساس باید تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت، از تجهیزات محافظتی مناسب استفاده کنند.
وی ادامه داد: گرد و غبار و ریزگردها در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای سلامت در منطقه سیستان تبدیل شده و هر ساله با شروع بادهای ۱۲۰ روزه، شمار زیادی از شهروندان با مشکلات تنفسی، قلبی و چشمی مواجه میشوند.
شهدادی با اشاره به آمار مراجعان ناشی از توفان و گرد و غبار از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: در این مدت ۴۴۱ نفر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کردهاند که از این تعداد ۲۲۲ نفر به دلیل مشکلات تنفسی، ۱۰۹ نفر به علت بیماریهای قلبی، ۵۴ نفر به دلیل عوارض چشمی و ۱۶ نفر به علت مشکلات پوستی تحت درمان قرار گرفتهاند.
وی افزود: همچنین در این مدت ۴۰ مورد حادثه ترافیکی نیز در شرایط توفانی به ثبت رسیده که کاهش میدان دید ناشی از گرد و غبار در وقوع بخشی از این حوادث مؤثر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان اینکه تمامی دستگاههای مسئول در حوزه مدیریت بحران و سلامت در آمادهباش کامل قرار دارند، گفت: تصمیمگیری درباره تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات در شرایط بحرانی بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران و شرایط جوی منطقه انجام میشود.
شهدادی تصریح کرد: خشکی تالاب هامون و تداوم خشکسالی سبب فعال شدن کانونهای داخلی گرد و غبار شده و مهار این کانونها نیازمند اجرای برنامههای فوری، هدفمند و مستمر از سوی دستگاههای مسئول است.