زمین لرزه اشترینان خسارتی نداشت

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت پنج و ۲۸ دقیقه امروز مرز استان‌های لرستان و همدان را لرزاند که تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات در این منطقه دریافت نشده است.

این زمین‌لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین و ۱۲ کیلومتری اشترینان، ۲۱ کیلومتری بروجرد و ۲۶ کیلومتری الشتر در استان لرستان رخ داد و شهرهای الشتر، نورآباد و خرم آباد هم آن را احساس کردند.

مدیریت بحران استان اعلام کرد تیم های امدادی برای اعزام به نقاط احتمالی آسیب دیده فراخوان شدند اما خوشبختانه خسارت مالی یا جراحی در منطقه گزارش نشد.

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