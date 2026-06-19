زمین لرزه اشترینان خسارتی نداشت
زمینلرزهای به بزرگی ۴ ریشتر صبح امروز در مرز استانهای لرستان و همدان در حوالی اشترینان بروجرد به وقوع پیوست که بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استان خسارات جانی یا مالی نداشته است.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری، زمینلرزهای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت پنج و ۲۸ دقیقه امروز مرز استانهای لرستان و همدان را لرزاند که تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات در این منطقه دریافت نشده است.
این زمینلرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین و ۱۲ کیلومتری اشترینان، ۲۱ کیلومتری بروجرد و ۲۶ کیلومتری الشتر در استان لرستان رخ داد و شهرهای الشتر، نورآباد و خرم آباد هم آن را احساس کردند.
مدیریت بحران استان اعلام کرد تیم های امدادی برای اعزام به نقاط احتمالی آسیب دیده فراخوان شدند اما خوشبختانه خسارت مالی یا جراحی در منطقه گزارش نشد.