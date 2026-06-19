آتشسوزی کارخانهای در شهرک صنعتی گرمسار؛ ۲ نفر مصدوم شدند
فرماندار گرمسار گفت: حادثه آتشسوزی در یک واحد تولیدی رنگ مستقر در شهرک صنعتی گرمسار تاکنون ۲ مصدوم برجا گذاشت و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، علی همتی روز جمعه، بیان کرد: آتشسوزی در یکی از واحدهای رنگسازی شهرک صنعتی گرمسار رخ داد و نیروهای امدادی و آتشنشانی از دقایق ابتدایی در محل حادثه حضور یافتند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ مصدوم از این واحد تولیدی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و روند رسیدگی به وضعیت آنان در حال انجام است، افزود: عملیات اطفای حریق با حضور نیروهای آتشنشانی و دستگاههای امدادی ادامه دارد و همه ظرفیتهای شهرستان برای مهار کامل آتش به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف این حادثه، تاکید کرد: علت وقوع آتشسوزی در دست پیگیری و بررسی کارشناسان قرار دارد و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
فرماندار گرمسار افزود: در شرایط کنونی، مهار کامل آتشسوزی متناسب با نوع فعالیت کارخانه با تلاش عوامل مدنظر است تا کار کارشناسی پس از آن در دستور کار قرارگیرد.