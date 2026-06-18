به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری به تشریح دلایل انسداد بخشی از کنارگذر شمالی اراک پرداخته و در این رابطه افزود: مهم‌ترین عاملی که پلیس و اعضای شورای ترافیک استان را به سمت اعمال محدودیت در این محور مواصلاتی سوق داد، وقوع تصادفات منجر به فوت در محدوده کارگاهی پروژه بود. حوادثی که متأسفانه جان 8 نفر از هموطنان را گرفت و ضرورت مداخله فوری برای ارتقاء ایمنی مسیر را بیش از پیش آشکار کرد.

وی به مهمترین اقداماتی که باید پیش از بازگشایی کامل محور انجام شود اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: رفع اختلاف سطح‌های موجود، تکمیل و ایمن‌سازی مسیرهای دسترسی، استفاده از زیرگذرها به جای تقاطع‌های هم‌سطح برای تغییر مسیر خودروها، اصلاح دوربرگردان‌ها، تقویت علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و همچنین ارتقاء تجهیزات هدایت ترافیک از مهم‌ترین اقداماتی است که باید برای این کنارگذر انجام شود.

رئیس پلیس راه استان مرکزی به سابقه بهره‌برداری از محور مواصلاتی مذکور اشاره کرده و اظهار داشت: کنارگذر شمالی اراک در قالب یک آزادراه احداث شده و حدود 25 کیلومتر از آن در بازه زمانی یک تا 2 سال اخیر زیر بار ترافیک قرار داشته است. این مسیر در بازه زمانی بهره‌برداری مشکل خاصی نداشت. اما اجرای مراحل تکمیلی پروژه و تغییر شرایط تردد در محدوده کارگاهی، چالش‌های جدیدی را در حوزه ایمنی این محور ایجاد کرد.

سرهنگ آشوری تصریح کرد: در جریان عملیات اجرایی، بخشی از آزادراه به مسیر رفت و برگشت تبدیل شد و تردد خودروها در شرایطی انجام می‌شد که جداکننده میانی یا نیوجرسی وجود نداشت. هر زمان یک آزادراه با استانداردهای مشخص وارد فضای کارگاهی می‌شود، رعایت الزامات ایمنی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در این پروژه گستردگی عملیات اجرایی و برخی کاستی‌ها در تأمین الزامات ایمنی، زمینه بروز مخاطرات جدی را فراهم کرد.

وی به مهمترین نواقص ایمنی کنارگذر شمالی اراک اشاره کرده و بیان داشت: یکی از جدی‌ترین مشکلات، سرعت بالای خودروها در محدوده کارگاهی بود. در چنین شرایطی لازم است محدودیت‌های سرعت با دقت بیشتری اعمال و کنترل شود. زیرا کوچک‌ترین خطا در سرعت‌های بالا می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود. همچنین در برخی نقاط مسیر اختلاف سطح‌های قابل توجهی وجود داشت که از منظر ایمنی قابل قبول نبود.

رئیس پلیس راه استان مرکزی به ایجاد دوربرگردان‌های غیراستاندارد در کنارگذر شمالی اراک اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: در این راستا تعدادی دوربرگردان غیراستاندارد در مسیر محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک ایجاد شده بود. این دوربرگردان‌ها از یک سو امکان انجام مانورهای ایمن را برای رانندگان کاهش می‌داد و همچنین از سوی دیگر خطر وقوع تصادف و حوادث رانندگی را در این محور مواصلانی افزایش می‌داده است.

سرهنگ آشوری به مسدود نشدن تمامی این مسیر اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: محدودیت اعمال شده تنها شامل مسیر غرب به شرق در محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک، یعنی از محدوده مالک‌آباد به سمت توره است و مسیر مقابل همچنان باز است و تردد در آن جریان دارد. بنابراین برخلاف برخی برداشت‌ها، تمامی کنارگذر شمالی اراک مسدود نشده و بخش قابل توجهی از ظرفیت ترافیکی این محور همچنان فعال است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات موجود ابهام در هدایت ترافیکی محور مواصلاتی کنارگذر شمالی اراک است. در بخشی از محدوده کارگاهی، مسیرهای عبوری به گونه‌ای تعریف شده بود که برخی رانندگان به درستی متوجه نمی‌شدند خط حرکتی متعلق به مسیر خودشان است یا خودروهای مقابل. این مسئله به ویژه در ساعات شب، شرایط نامساعد جوی یا ترافیک سنگین می‌توانست احتمال بروز حوادث جدی را افزایش دهد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی به افزایش ترافیک در محورهای جایگزین پس از انسداد بخشی از کنارگذر شمالی اراک اشاره کرده و گفت: بدون تردید ایجاد محدودیت ترافیکی ممکن است برای مدتی موجب افزایش حجم تردد در برخی مسیرها شود. در چنین شرایطی اولویت با حفظ ایمنی است. اگر رانندگان ناچار شوند چند دقیقه بیشتر در مسیر بمانند، به مراتب قابل تحمل‌تر از وقوع حوادثی است که ممکن است جان چندین نفر را بگیرد.

سرهنگ آشوری افزود: تصمیم اتخاذ شده موقتی است و هیچ دستگاه اجرایی تمایل ندارد محدودیت ترافیکی، بیش از زمان لازم ادامه پیدا کند. باید در نظر داشت که هیچ تصمیمی بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ نمی‌شود. انتظار می‌رود مجریان پروژه اعم از پیمانکار و دستگاه‌های اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای اصلاحات و رفع ایرادات موجود اقدام کنند تا مسیر در شرایط ایمن‌تر و استانداردتر نزدیک بازگشایی گردد.

وی به مهمترین اولویت‌های پلیس برای اعمال محدودیت‌ها اشاره کرده و ادامه داد: اولویت اصلی پلیس از اعمال محدودیت‌ها حفظ جان شهروندان و کاهش تلفات انسانی است. هر جا احساس کنیم شرایط یک محور می‌تواند به تهدیدی برای جان مردم تبدیل شود، وظیفه قانونی و اخلاقی ایجاب می‌کند که برای کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث وارد عمل شویم. از نگاه پلیس، هیچ مسئله‌ای مهم‌تر از حفظ جان شهروندان نیست.

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