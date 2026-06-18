بازدید معاون استاندار قزوین از طرح انتقال آب طالقان به قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در بازدید عصر امروز جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین از روند اجرای پروژه انتقال آب طالقان به محمدیه و قزوین، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات توسط شرکت آب منطقه‌ای و موسسه جهاد نصر مورد بررسی قرار گرفت.

این پروژه شامل خط انتقالی به طول ۳۵ کیلومتر از نقطه صفر در میان‌کوه تا محمدیه است که اجرای ۲۳ کیلومتر آن بر عهده قرارگاه جهاد نصر قرار دارد.

این بخش تاکنون ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات اجرایی در چند جبهه فعال به‌صورت مستمر در حال انجام است.

در حال حاضر ۱۳.۵ کیلومتر عملیات خاکبرداری، ۹ کیلومتر پی‌کنی و ۱۱.۵ کیلومتر حمل و دپوی لوله در کارگاه انجام شده و همچنین ۷۲۰۰ متر لوله‌گذاری با لوله‌های چدنی به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر در مسیر اجرا شده است.

معاون استاندار در این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه در تأمین پایدار آب شرب منطقه، گفت: تکمیل این طرح یکی از اولویت‌های اصلی استان در حوزه زیرساخت‌های حیاتی است و با توجه به نقش آن در رفع تنش آبی، باید روند اجرایی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

حق‌لطفی افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان پیمانکاران، اجرای خط انتقال تا محمدیه حداکثر تا پایان امسال تکمیل شود تا امکان بهره‌برداری و انتقال آب در موعد مقرر فراهم گردد.

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