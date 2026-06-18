به گزارش ایلنا از همدان، علی آقامحمدی بعدازظهر امروز در جلسه ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی استان همدان در سالن شهدا اظهار کرد: طرح ۴۰۴۰ یکی از اسناد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است و همدان به دلیل پیشتازی در اجرای طرح‌های بهسازی روستایی، از جایگاه مناسبی در شاخص‌های توسعه برخوردار است

وی افزود: هدف ما این است که با اجرای این تفاهم‌نامه، دیگر روستای کم‌برخورداری در استان همدان وجود نداشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مطالعات این طرح به پایان رسیده و به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد گفت: بازدید از مناطق هدف برای بررسی اقدامات اولیه در دستور کار قرار دارد، اما مهم‌تر از همه، تغییر رویکرد مدیریتی و توجه به نقش مردم در فرآیند توسعه است.

وی با تأکید بر لزوم حرکت از اداره‌محوری به سمت مردم‌محوری و شهردارمحوری بیان کرد: نباید از سازماندهی مردم هراس داشته باشیم؛ اگر همه امور را صرفاً از طریق ساختارهای اداری دنبال کنیم، دستیابی به اهداف توسعه‌ای دشوار خواهد بود.

آقامحمدی ادامه داد: در این مدل، مسئولیت محله‌ها به خود مردم واگذار می‌شود و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز از طریق یک ساختار شبکه‌ای شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع غذایی و حمل‌ونقل گفت: ایجاد منطقه آزاد جوانان، توسعه ورزش‌های زمستانی، راه‌اندازی مراکز گردشگری مذهبی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همدان توان تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال و مرکز توزیع کالا در کشور را دارد، مشروط بر اینکه از الگوهای سنتی مدیریتی فاصله گرفته و به سمت مدیریت مشارکتی حرکت کند.

وی همچنین با اشاره به سند آمایش و چشم‌انداز ۱۴۱۴ استان، بر ضرورت هدایت استعدادهای جوانان، توانمندسازی از سنین پایین و بهره‌گیری از ظرفیت ورزش و رسانه برای ایجاد تحول اجتماعی تأکید کرد.

آقامحمدی توجه به روستاها و شهرهای کوچک، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و لجستیکی و حمایت از مهاجرت معکوس را از الزامات تحقق توسعه متوازن برشمرد.

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