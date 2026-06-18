استاندار همدان:
پیروزیهای اخیر کشور حاصل همافزایی نیروهای مسلح و مردم است
استاندار همدان گفت: پیروزیهای اخیر کشور حاصل همافزایی نیروهای مسلح و مردم است و هم اینک ایران به عنوان یک ابرقدرت در جهان شناخته میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز پنجشنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه محرومیت زدایی روستاهای استان همدان افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ ۴۰ روزه ، شاهد پیروزی بزرگی برای ملت ایران هستیم که این توفیق حاصل هم افزایی، تعاملات و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح و مردم است.
وی افزود: کار تیمی برای دفاع از کشور، سرزمین و میهن در جریان جنگ شکل گرفته که نتیجه مقاومت این ملت را امروز شاهد هستیم.
ملانوریشمسی تاکید کرد: شناخت دشمن از توان ایران موجب شده امروز از این کشور به عنوان یک ابرقدرت در جهان یاد شود چرا که ایران توانست در برابر قدرت بزرگ جهان مقابله، مبارزه و دفاع کند.
استاندار همدان اضافه کرد: نمایش اقتدار و عزت ملت ایران و موفقیت های بزرگ کشور در سایه وحدت و تعاملات به دست آمده است و مردم سالاری دینی، شایسته سالاری و مردم پایگی تفسیر این مفهوم است.
ملانوریشمسی افزود: انقلاب با معماری امام راحل به گونه ای سازمان سازی کرده که مردم نقش جدی و موثری در مدیریت کشور، پیشبرد امور و اهداف آن داشته باشند.
استاندار همدان گفت: با مطالعه متن توافقی که به امضای طرفین رسیده، به عزت و اقتدار کشورمان پی می بریم و اینکه دست برتر و قدرت با جمهوری اسلامی ایران است.
وی اظهارکرد: با شکل گیری مدیریت محلی یا دولت محلی در حوزه های مختلف، معیشت، بازار، عمران و دیگر بخش ها همکاران ورود جدی مقتدرانه در این زمینه داشتند و بسیاری از طرح هایی که در قالب تصمیمات مالی مصوب و اجرا شد به عنوان الگو در کشور مطرح شد.
ملانوریشمسی افزود: راه اندازی قرارگاهی برای نظارت به بازار خواسته مردمی بود چراکه با ۱۲ نیرو سه دستگاه در اختیار سازمان صمت و تعزیرات امکان نظارت بر۸۰ هزار صنف دارای پروانه و ۱۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه میسر نبود.
وی اضافه کرد: ۸۰ تیم در ذیل قرارگاه نظارت بر بازار راه اندازی شد که هر یک از این تیم ها متشکل از یک مدیرکل، روابط عمومی این مدیرکل، نمایندگان تعزیرات ، صمت و یک نیروی معتمد مردمی است.
استاندار همدان ادامه داد: شمار واحدهای متخلف یک دهم واحدهای فعال هم نمی شود اما همواره تخلف ها منعکس شده اما این بار کاسبان با انصاف نیز معرفی و تجلیل می شوند.
ملانوریشمسی گفت: با وجود اینکه روستاها کانون های اصلی تولید، و دارای امکانات برق، گاز، تلفن، بهداشت و اینترنت هستند اما درصد جمعیت روستایی به نسبت شهری از ۷۵ به ۲۵ درصد کاهش یافته و ۲۰ میلیون جمعیت حاشیه نشین شدند.
وی افزود: بی توجهی به مهارت آموزی و بهره گیری از ظرفیت محلی موجب شده کانون اصلی تولیدبه مصرف کننده تبدیل شده است.