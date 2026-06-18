به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز پنجشنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه محرومیت زدایی روستاهای استان همدان افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ ۴۰ روزه ، شاهد پیروزی بزرگی برای ملت ایران هستیم که این توفیق حاصل هم افزایی، تعاملات و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح و مردم است.

وی افزود: کار تیمی برای دفاع از کشور، سرزمین و میهن در جریان جنگ شکل گرفته که نتیجه مقاومت این ملت را امروز شاهد هستیم.

ملانوری‌شمسی تاکید کرد: شناخت دشمن از توان ایران موجب شده امروز از این کشور به عنوان یک ابرقدرت در جهان یاد شود چرا که ایران توانست در برابر قدرت بزرگ جهان مقابله، مبارزه و دفاع کند.

استاندار همدان اضافه کرد: نمایش اقتدار و عزت ملت ایران و موفقیت های بزرگ کشور در سایه وحدت و تعاملات به دست آمده است و مردم سالاری دینی، شایسته سالاری و مردم پایگی تفسیر این مفهوم است.

ملانوری‌شمسی افزود: انقلاب با معماری امام راحل به گونه ای سازمان سازی کرده که مردم نقش جدی و موثری در مدیریت کشور، پیشبرد امور و اهداف آن داشته باشند.

استاندار همدان گفت: با مطالعه متن توافقی که به امضای طرفین رسیده، به عزت و اقتدار کشورمان پی می بریم و اینکه دست برتر و قدرت با جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهارکرد: با شکل گیری مدیریت محلی یا دولت محلی در حوزه های مختلف، معیشت، بازار، عمران و دیگر بخش ها همکاران ورود جدی مقتدرانه در این زمینه داشتند و بسیاری از طرح هایی که در قالب تصمیمات مالی مصوب و اجرا شد به عنوان الگو در کشور مطرح شد.

ملانوری‌شمسی افزود: راه اندازی قرارگاهی برای نظارت به بازار خواسته مردمی بود چراکه با ۱۲ نیرو سه دستگاه در اختیار سازمان صمت و تعزیرات امکان نظارت بر۸۰ هزار صنف دارای پروانه و ۱۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه میسر نبود.

وی اضافه کرد: ۸۰ تیم در ذیل قرارگاه نظارت بر بازار راه اندازی شد که هر یک از این تیم ها متشکل از یک مدیرکل، روابط عمومی این مدیرکل، نمایندگان تعزیرات ، صمت و یک نیروی معتمد مردمی است.

استاندار همدان ادامه داد: شمار واحدهای متخلف یک دهم واحدهای فعال هم نمی شود اما همواره تخلف ها منعکس شده اما این بار کاسبان با انصاف نیز معرفی و تجلیل می شوند.

ملانوری‌شمسی گفت: با وجود اینکه روستاها کانون های اصلی تولید، و دارای امکانات برق، گاز، تلفن، بهداشت و اینترنت هستند اما درصد جمعیت روستایی به نسبت شهری از ۷۵ به ۲۵ درصد کاهش یافته و ۲۰ میلیون جمعیت حاشیه نشین شدند.

وی افزود: بی توجهی به مهارت آموزی و بهره گیری از ظرفیت محلی موجب شده کانون اصلی تولیدبه مصرف کننده تبدیل شده است.

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