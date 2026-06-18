کشف قتل و دستگیری قاتل در ملایر

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "احمد ساکی" روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای این شهرستان بلافاصله ماموران پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که مردی حدود ۴۵ ساله به علت اختلافات خانوادگی توسط یکی از فرزندان با یک قبضه سلاح شکاری به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی ملایر تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و تخصصی قاتل شناسایی، دستگیر و جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ ساکی گفت: متهم در تحقیقات به قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

وی ضمن ابراز تاسف از این حادثه تلخ از شهروندان خواست: هر گونه تنش و اختلاف در خانواده را با صبر، حوصله و مراجعه به مراکز مشاوره حل و فصل و از هر گونه واکنش احساسی و خشونت آمیز که عواقب جبران ناپذیر به دنبال خواهد شد، خودداری کنند.

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