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واژگونی نیسان در محور کازرون–شیراز ۲ کشته برجا گذاشت

واژگونی نیسان در محور کازرون–شیراز ۲ کشته برجا گذاشت
کد خبر : 1801161
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سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون از جان باختن دو نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه نیسان در محور کازرون–شیراز خبر داد.

​به گزارش ایلنا، سعید دهقان گفت: ساعت ۸:۵۴ صبح پنجشنبه ۲۸ خردادماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه نیسان در کیلومتر ۳۳ جاده کازرون–شیراز به مرکز کنترل عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر شهرستان کازرون با یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد.

دهقان با بیان اینکه این حادثه دو جان‌باخته بر جای گذاشت، اظهار کرد: نجاتگران پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر جان‌باختگان را برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل دادند.

 علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

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