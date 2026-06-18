واژگونی نیسان در محور کازرون–شیراز ۲ کشته برجا گذاشت

​به گزارش ایلنا، سعید دهقان گفت: ساعت ۸:۵۴ صبح پنجشنبه ۲۸ خردادماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه نیسان در کیلومتر ۳۳ جاده کازرون–شیراز به مرکز کنترل عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر شهرستان کازرون با یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد.

دهقان با بیان اینکه این حادثه دو جان‌باخته بر جای گذاشت، اظهار کرد: نجاتگران پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر جان‌باختگان را برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل دادند.

علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

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