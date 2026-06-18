به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ماه در جمع فعالان فرهنگی و معتمدین شهرستان الیگودرز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قائد امت اظهارداشت: براساس برنامه توسعه پنج‌ساله استان، باید ۲۰ همت سرمایه‌گذاری در الیگودرز صورت بگیرد و سالانه ۱۶۰۰ شغل از این محل، ایجاد شود.

وی ادامه‌داد: این برنامه در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی و… متناسب با ظرفیت‌های این شهرستان پهناور، طراحی و تدوین شده است.

نماینده عالی دولت در لرستان با بیان اینکه لرستان فقط خرم‌آباد، بروجرد و چند نقطه جغرافیایی نیست، اظهار کرد: برنامه توسعه استان و نگاه ما به اندازه یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر لرستانی است و در شهرستان الیگودرز نیز اولویت‌های این شهرستان بویژه در حوزه آب و کشاورزی، مورد توجه جدی قرار دارد.

شاهرخی با اشاره به اینکه در جریان سفر رئیس‌جمهور محترم به استان و با پیگیری نماینده الیگودرز، اعتبار مناسبی به سد عالی محمود اختصاص یافت، افزود: باوجود این برنامه، سدهای در حال ساخت شهرستان تکمیل می‌شوند و داستان قمرود و حقابه الیگودرز برای همیشه تمام شود.

وی تصریح کرد: در حوزه آب، نیاز ما وحقابه ما در شهرستان حدود ۱۴/۶ میلیون مترمکعب است. این میزان حق مسلم و قطعی ماست که تخصیص یافته و در اختیار شماست ولی اگر مازاد داشته باشیم در اختیار سایر مناطق قرار می‌گیرد زیرا بنا نیست الیگودرز به عنوان سرچشمه، خشک باشد.

استاندار لرستان با اشاره به گستردگی الیگودرز و اهمیت خدمات درمانی در این شهرستان نیز گفت: در صورت بروز مشکل مردم این شهرستان باید به تهران، اراک و خرم آباد مراجعه کنند که این امر در زمینه بیماری‌هایی مانند قلب و…مشکل ساز و پرهزینه است وبراین اساس علاوه بر دیدن نیازهای این حوزه از ظرفیت خیرین استفاده شده‌است.

شاهرخی افزود: از همه ظرفیت‌ها بویژه خیرین و سرمایه‌گذاری برای توسعه هرچه بیشتر شهرستان استفاده خواهد شد و امروز شاهد بودیم که آقای احمدرضا گودرزی کارآفرین و خیر در حوزه بهداشت و درمان با اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات ارزنده‌ای به این حوزه خواهند داشت و امکاناتی مانند اتاق عمل اختصاص برای بیماریهای قلبی، ساخت ۱۶ واحد مسکونی مجهز برای اقامت پزشکان متخصصی که در شهرستان حضور می‌یابند و گسترش خدمات اورژانس، ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: الیگودرز، شهرستانی مهم و تاثیرگذار به دلیل داشتن مردم بزرگ و بااصالت است، طوایف این شهرستان ریشه در تاریخ دارند و این خطه، زیستگاه انسان‌های فهیم و بزرگ است و ماهم براساس اصل شایسته سالاری از ظرفیت این شهرستان در حوزه مدیریت استان استفاده کرده‌ایم.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش مردم ایران و اقصی نقاط استان لرستان در جریان جنگ تحمیلی اخیر در خیابان اظهارداشت: این حضور هیمنه استکبار را درهم شکست و باید توجه داشته باشیم که امروز تحت فرامین رهبر معظم انقلاب، رزم جانانه رزمندگان و تلاش‌های دولت، در حال مبارزه با دو قدرت بزرگ هستیم و جنگ نیز تبعاتی مانند گرانی و تورم به همراه دارد.

شاهرخی گفت: در این راستا در سطح استان با هرگونه گران‌فروشی و کم فروشی برخورد خواهد شد و دستگاه‌های ذی‌ربط هم باید در این زمینه به صورت جدی، اقدام کنند.

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