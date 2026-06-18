به گزارش ایلنا از البرز، همزمان با اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با هدف اجرای طرح جنگل‌کاری مشارکتی در اراضی ملی شهرستان کرج میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، دهیاری روستای ورزن و یک مؤسسه آموزشی به امضا رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت و توسعه منابع طبیعی اظهار کرد: اجرای این طرح بر پایه استفاده از گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه برنامه‌ریزی شده تا ضمن افزایش ضریب موفقیت جنگل‌کاری، به حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی نیز کمک کند.

وی افزود: این اداره‌کل در راستای پاسخ به مطالبه شهروندان برای افزایش سرانه فضای سبز، آمادگی دارد نهال رایگان مورد نیاز طرح‌های مردمی را تأمین کرده و از برنامه‌های مشارکتی در حوزه درخت‌کاری حمایت کند.

به گفته وی، یکی از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه، ایجاد امکان مشارکت مستقیم شهروندان در توسعه فضای سبز است؛ به‌گونه‌ای که افراد می‌توانند به مناسبت‌هایی همچون تولد، ازدواج و سایر رویدادهای مهم زندگی، با کاشت نهال در این طرح سهیم شوند و یادمانی ماندگار از خود در طبیعت بر جای بگذارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز همچنین با اشاره به آثار اقتصادی این همکاری گفت: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اجرای این طرح مشارکتی سالانه بیش از یک میلیارد تومان از هزینه‌های دولت در حوزه جنگل‌کاری و نگهداری فضای سبز را کاهش می‌دهد؛ اعتباری که می‌تواند برای اجرای پروژه‌های مشابه در دیگر مناطق استان هزینه شود.

بر اساس این گزارش، مؤسسه روستاگل ورجین که فعالیت خود را در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج حفاظت از طبیعت آغاز کرده است، در این طرح مسئولیت ساماندهی و جلب مشارکت‌های مردمی را بر عهده خواهد داشت.

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