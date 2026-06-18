در راستای توسعه شبکه گازرسانی انجام میشود؛
قطعی موقت گاز برخی مناطق کرج، فردیس و جاده چالوس
شرکت گاز استان البرز با اشاره به اجرای دو عملیات توسعه شبکه گازرسانی از قطع موقت جریان گاز طبیعی در بخشی از مناطق کرج، فردیس و روستاهای محور جاده چالوس طی روزهای ۳۱ خرداد و اول تیرماه خبر داد و از مشترکان خواست تمهیدات لازم را پیشبینی کنند.
به گزارش ایلنا از البرز، شرکت گاز استان البرز در دو اطلاعیه جداگانه اعلام کرد که بهمنظور انجام عملیات فنی و توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز طبیعی در برخی مناطق استان طی روزهای آینده بهصورت موقت قطع خواهد شد.
بر اساس اعلام این شرکت، روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۶، گاز مشترکان واقع در جاده چالوس، روستاهای آزادبر، سرکمحله، تازهآباد، شهرستانک و منطقه جیرین قطع خواهد شد.
همچنین روز یکشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۷، جریان گاز در کرج، فردیس، شهرک وحدت، خیابانهای یکم تا سیزدهم و خطوط شرقی و غربی این محدوده بهصورت موقت متوقف میشود.
شرکت گاز استان البرز از مشترکان این مناطق درخواست کرده است با توجه به زمانبندی اعلامشده، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پیشبینی کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است پس از پایان عملیات، وصل مجدد جریان گاز در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
شهروندان نیز در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر یا اعلام موارد اضطراری میتوانند با شماره ۱۹۴، مرکز امداد گازرسانی، تماس بگیرند.