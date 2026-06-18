خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار مازندران خبر داد؛

آغاز احداث نیروگاه‌های خورشیدی بر روی آبندان‌های مازندران

آغاز احداث نیروگاه‌های خورشیدی بر روی آبندان‌های مازندران
کد خبر : 1801074
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به طرح‌های زیربنایی برای کاهش تنش‌های آبی، از اجرای طرح ابتکاری استفاده از صفحات خورشیدی روی آب‌بندان‌های استان خبر داد. ‎

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در جریان بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به اهمیت حیاتی زیرساخت‌های آبی در توسعه پایدار بخش کشاورزی، اظهار داشت: باید به طرح‌های زیربنایی به‌عنوان راهکاری جدی برای کاهش تنش‌های آبی توجه ویژه شود و اقدامات لازم با هماهنگی مسئولان و تأمین اعتبار مورد نیاز دنبال شود.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه‌ها صرفاً یک اقدام تک‌مرحله‌ای نیست، تصریح کرد: این مهم نیازمند تدبیر اجرایی، برآورد مالی و زمان‌بندی دقیق است به‌گونه‌ای که در گام نخست بتوان با شروع مرحله اول، نتایج را سنجید و سپس برای توسعه اقدامات تصمیم‌گیری کرد.

یونسی رستمی، توسعه فناوری‌های پیشرفته را عامل مهمی در ماندگاری کشاورزان در روستاها دانست و ادامه داد: افزایش درآمد کشاورز در نهایت موجب کاهش مهاجرت به شهر خواهد شد؛ وقتی کشاورز در روستا آینده اقتصادی روشن و درآمد پایدار داشته باشد، طبیعتاً تمایل به مهاجرت کاهش یافته و خانواده‌ها و فرزندانشان در همان محیط روستایی به فعالیت ادامه می‌دهند.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه این استان حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار آب‌بندان دارد، از اجرای یک طرح ابتکاری برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت خبر داد و افزود: برای بهره‌برداری مناسب از این آب‌بندان‌ها باید ابتکار داشت که از جمله برنامه‌ها، استفاده از صفحات خورشیدی روی آب‌بندان‌هاست که با بهره‌گیری از سازه‌ها و ظرفیت‌های بومی، قرار است در چند روز آینده آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر امکان استفاده از سطح موجود آب‌بندان‌ها برای تولید برق، می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش تبخیر آب را نیز به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی