به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در جریان بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به اهمیت حیاتی زیرساخت‌های آبی در توسعه پایدار بخش کشاورزی، اظهار داشت: باید به طرح‌های زیربنایی به‌عنوان راهکاری جدی برای کاهش تنش‌های آبی توجه ویژه شود و اقدامات لازم با هماهنگی مسئولان و تأمین اعتبار مورد نیاز دنبال شود.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه‌ها صرفاً یک اقدام تک‌مرحله‌ای نیست، تصریح کرد: این مهم نیازمند تدبیر اجرایی، برآورد مالی و زمان‌بندی دقیق است به‌گونه‌ای که در گام نخست بتوان با شروع مرحله اول، نتایج را سنجید و سپس برای توسعه اقدامات تصمیم‌گیری کرد.

یونسی رستمی، توسعه فناوری‌های پیشرفته را عامل مهمی در ماندگاری کشاورزان در روستاها دانست و ادامه داد: افزایش درآمد کشاورز در نهایت موجب کاهش مهاجرت به شهر خواهد شد؛ وقتی کشاورز در روستا آینده اقتصادی روشن و درآمد پایدار داشته باشد، طبیعتاً تمایل به مهاجرت کاهش یافته و خانواده‌ها و فرزندانشان در همان محیط روستایی به فعالیت ادامه می‌دهند.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه این استان حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار آب‌بندان دارد، از اجرای یک طرح ابتکاری برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت خبر داد و افزود: برای بهره‌برداری مناسب از این آب‌بندان‌ها باید ابتکار داشت که از جمله برنامه‌ها، استفاده از صفحات خورشیدی روی آب‌بندان‌هاست که با بهره‌گیری از سازه‌ها و ظرفیت‌های بومی، قرار است در چند روز آینده آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر امکان استفاده از سطح موجود آب‌بندان‌ها برای تولید برق، می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش تبخیر آب را نیز به دنبال داشته باشد.

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