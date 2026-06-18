به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله سید احمد خاتمی در جمع مردم خرم‌آباد اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها مبنای قرآنی، علوی و حسینی دارد. دشمن تلاش کرد اجتماعات را کمرنگ و کم‌حضور کند و مدام تهدید می‌کند اما مردم هوشیارانه مراقب نقشه آنان بودند.

وی افزود: دیوانه‌ای در کاخ سفید می‌خواست سه روزه انقلاب را سرنگون کند، ولی دیروز گفت این انقلاب سرنگون نمی‌شود و من می‌گویم که در آینده هم نخواهد شد. ترامپ دائما در حال تهدید است که ایران را به عصر حجر باز می‌گرداند یا زیرساخت‌ها را نابود خواهد کرد، اما هیچ غلطی نمی‌تواند کند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه و چند صدایی است، تصریح کرد: کربلایی که داغدار آن هستیم، کربلای صدای واحد در مسیر دین است. در شب عاشورا سید شهدا فرمودند هر کس بخواهد می‌تواند در تاریکی شب برود و خود را نجات دهد، اما یک نفر حسین (ع) را رها نکرد و شهادت در رکاب سیدالشهدا را افتخار دانستند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: این اردوگاه حسین (ع) است که یک حرف زده می‌شود و آن هم حرف ولایت است. «قسم به خون رهبر، ایستاده‌ایم تا آخر» همان شعار انقلابیون دهه ۶۰ است که این روزها تکرار می‌شود. خدا در قرآن فرموده که اختلاف، آبرویتان را بر باد خواهد داد.

وی با بیان اینکه مطبوعات رژیم صهیونیستی اذعان می‌کنند که بی‌تردید پیروز این جنگ، ایران اسلامی است، ادامه داد: در مدینه یک نفر به طعنه از امام سجاد (ع) پرسید برنده جنگ چه کسی بود؟ امام فرمودند وقت اذان و اقامه نماز خواهی فهمید. یزید به دنبال حذف اسم پیامبر بود اما موفق نشد.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: پیروز میدان اول مردم و سپس نیروهای مسلح و رزمندگان دیپلماسی هستند و این پیروزی را مدیون وحدت هستیم. دشمن آرزو دارد توافق را محور اختلاف قرار دهد. مگر می‌شود کاری به این بزرگی انجام شود و ولایت فقیه خبر نداشته باشد؟

وی عنوان کرد: ولی فقیه همه امور را مدیریت می‌کنند و اگر توافقی را تایید کردند ما نیز اطاعت خواهیم کرد؛ در غیر این صورت مسیر، همان مسیر امامین انقلاب است. ایشان حجت خدا بوده و کشور و خیر را می‌شناسند. رزمندگان دیپلماسی شایسته تقدیر هستند، البته نقد و بررسی آزاد است، ولی تخریب کار مناسبی نیست.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری یادآوری کرد: در طول جنگ اخیر خدمتگزاران در عرصه اجرایی تلاش زیادی کردند. ما از گرانی‌ها شرمنده هستیم، این گرانی‌ها در شأن ملت ایران نیست. مسئولین اجازه وقوع قحطی در کشور را ندادند. در جنگ جهانی اول گرسنگی به حدی زیاد شد که مردم فرزندان خود را می‌کشتند. دنیای استکبار به جنگ مردم آمد، ولی قحطی نشد و کالا به وفور وجود دارد و مسئولین شبانه‌روز تلاش می‌کنند که جلوی گرانی را بگیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش شیطانی به نام نتانیاهو این است که توافق به سرانجام نرسد و به همین دلیل به حزب الله و لبنان حمله می‌کند، ولی یک بند توافق حمایت از حزب الله بوده و ایران اسلامی حزب‌الله را جان خود می‌داند و آن‌ها را تنها نخواهد گذاشت.

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