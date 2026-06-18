رکوردشکنی «جاستی تاف» در کورس بهاره یزد؛ افتخارآفرینی نماینده هرمزگان ادامه دارد
نایبرئیس هیئت سوارکاری هرمزگان از قهرمانی دوباره اسب «جاستی تاف» در چهاردهمین هفته مسابقات کورس بهاره یزد خبر داد و گفت: این اسب با ثبت رکوردی جدید، برای چندمین هفته متوالی بر سکوی نخست ایستاد و برگ زرین دیگری به افتخارات سوارکاری هرمزگان افزود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، چهاردهمین هفته مسابقات کورس بهاره یزد با حضور اسبها، چابکسواران و مالکان از استانهای مختلف کشور برگزار شد که در این رقابتها نماینده هرمزگان عملکردی درخشان از خود به جا گذاشت.
حسین روحی، نایبرئیس و دبیر هیئت سوارکاری استان هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار کرد: اسب «جاستی تاف» با مالکیت رائد و حاج عیسی محمدزاده، چابکسواری امید سرگلزایی و مربیگری ابوالفضل صادقیمقدم موفق شد برای چندمین هفته متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کند و رکورد جدیدی را در این رقابتها به ثبت برساند.
وی افزود: تداوم موفقیتهای این اسب ارزشمند نشاندهنده ظرفیت بالای استان هرمزگان در حوزه پرورش اسب، مربیگری و چابکسواری است و میتواند زمینهساز حضور پررنگتر نمایندگان استان در میادین ملی و بینالمللی باشد.
نایبرئیس هیئت سوارکاری هرمزگان با اشاره به اهمیت این موفقیت گفت: کسب عناوین متوالی و ثبت رکوردهای جدید در مسابقات معتبر کشوری، افتخاری برای ورزش هرمزگان و حتی کشور محسوب میشود و بیانگر جایگاه رو به رشد سوارکاری استان در سطح ملی است.
روحی همچنین از تلاش تمامی عوامل دخیل در این موفقیت قدردانی کرد و اظهار داشت: این دستاورد حاصل همکاری و تلاش مالکان، مربیان، چابکسواران و مجموعه فعالان صنعت اسب استان است که با وجود دشواریها و هزینههای فراوان، همچنان با انگیزه در عرصه مسابقات حضور دارند.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر از ورزش سوارکاری و فعالان این رشته، شاهد تداوم افتخارآفرینی نمایندگان هرمزگان در رقابتهای کشوری و بینالمللی باشیم.
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