رکوردشکنی «جاستی تاف» در کورس بهاره یزد؛ افتخارآفرینی نماینده هرمزگان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، چهاردهمین هفته مسابقات کورس بهاره یزد با حضور اسب‌ها، چابکسواران و مالکان از استان‌های مختلف کشور برگزار شد که در این رقابت‌ها نماینده هرمزگان عملکردی درخشان از خود به جا گذاشت.

حسین روحی، نایب‌رئیس و دبیر هیئت سوارکاری استان هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار کرد: اسب «جاستی تاف» با مالکیت رائد و حاج عیسی محمدزاده، چابکسواری امید سرگلزایی و مربیگری ابوالفضل صادقی‌مقدم موفق شد برای چندمین هفته متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کند و رکورد جدیدی را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.

وی افزود: تداوم موفقیت‌های این اسب ارزشمند نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان هرمزگان در حوزه پرورش اسب، مربیگری و چابکسواری است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر نمایندگان استان در میادین ملی و بین‌المللی باشد.

نایب‌رئیس هیئت سوارکاری هرمزگان با اشاره به اهمیت این موفقیت گفت: کسب عناوین متوالی و ثبت رکوردهای جدید در مسابقات معتبر کشوری، افتخاری برای ورزش هرمزگان و حتی کشور محسوب می‌شود و بیانگر جایگاه رو به رشد سوارکاری استان در سطح ملی است.

روحی همچنین از تلاش تمامی عوامل دخیل در این موفقیت قدردانی کرد و اظهار داشت: این دستاورد حاصل همکاری و تلاش مالکان، مربیان، چابکسواران و مجموعه فعالان صنعت اسب استان است که با وجود دشواری‌ها و هزینه‌های فراوان، همچنان با انگیزه در عرصه مسابقات حضور دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر از ورزش سوارکاری و فعالان این رشته، شاهد تداوم افتخارآفرینی نمایندگان هرمزگان در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی باشیم.

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