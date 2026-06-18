به گزارش ایلنا، با آغاز فصل گرما و افزایش فعالیت جانوران سمی در مناطق گرمسیری، آمار عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان نگران‌کننده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان حوزه سلامت، نیازمند افزایش آگاهی عمومی و مراجعه فوری به مراکز درمانی در صورت بروز حادثه است.

ثناءالله رئیسی‌زاده، سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار، با اشاره به آمار ثبت‌شده در مناطق تحت پوشش این دانشکده گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد پنج هزار و ۵۱۴ مورد عقرب‌گزیدگی و ۲۳۴ مورد مارگزیدگی ثبت شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال نیز هزار و ۱۳۱ مورد عقرب‌گزیدگی و ۴۸ مورد مارگزیدگی گزارش شده است.

وی افزود: مجموع این آمار در ۶ شهرستان چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند، دشتیاری و زرآباد به ۶ هزار و ۹۲۷ مورد گزش می‌رسد که شامل ۶ هزار و ۶۴۵ مورد عقرب‌گزیدگی و ۲۸۲ مورد مارگزیدگی است.

رئیسی‌زاده با بیان اینکه عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی از مهم‌ترین فوریت‌های پزشکی در جنوب استان به شمار می‌روند، اظهار کرد: با افزایش دمای هوا احتمال مواجهه شهروندان با عقرب‌ها و مارها بیشتر می‌شود و هرگونه تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت افراد به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به خطر برخی گونه‌های عقرب از جمله «گادیم» گفت: در برخی موارد، گزش در ساعات اولیه با درد یا علائم شدیدی همراه نیست اما سم این گونه‌ها می‌تواند به‌تدریج بر اندام‌های حیاتی از جمله قلب، کلیه‌ها و سیستم عصبی اثر بگذارد و جان بیمار را تهدید کند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار همچنین مارگزیدگی را یک وضعیت اورژانسی دانست و از ساکنان مناطق روستایی، کشاورزان و افرادی که در محیط‌های باز فعالیت می‌کنند خواست هنگام کار از کفش و دستکش مناسب استفاده کرده و از نزدیک شدن به مارهای ناشناس خودداری کنند.

وی با تأکید بر آمادگی مراکز درمانی منطقه برای ارائه خدمات به بیماران افزود: پادزهر عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و بیمارستان‌های شهرستان‌های چابهار، کنارک، نیکشهر و قصرقند و همچنین مراکز خدمات جامع سلامت شهری در شهرستان‌های زرآباد و دشتیاری موجود است.

رئیسی‌زاده مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از این حوادث را مسدود کردن شکاف‌ها و منافذ ساختمان‌ها، بررسی لباس و کفش پیش از استفاده، جلوگیری از انباشت نخاله و سنگ در اطراف منازل و استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام فعالیت در محیط‌های باز عنوان کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت عقرب‌گزیدگی یا مارگزیدگی از اقدامات خودسرانه و روش‌های سنتی درمان پرهیز کرده و مصدوم را در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کنند.

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