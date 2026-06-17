اجرای فرایند بازسازی مجتمع مسکونی نارنجستان اراک طبق برنامه زمانبندی
فرماندار شهرستان اراک گفت: عملیات بازسازی واحدهای تخریبشده مجتمع مسکونی نارنجستان اراک که در جریان حمله هوایی دشمنان در جنگ رمضان آسیب دید، مطابق جدول زمانبندی در حال اجرا است و تلاش میشود واحدهای خسارتدیده تا پایان شهریور ماه تعمیر و بهسازی شوند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجعلیبیگی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی حمله هوایی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به مجتمع مسکونی نارنجستان اراک در جریان وقوع جنگ رمضان، در این مجتمع نزدیک به 60 واحد مسکونی به طور کامل تخریب و حدود 300 واحد نیز دچار خسارت شدند.
وی ادامه داد: با برنامهریزی انجام شده و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، عملیات بازسازی 60 واحد تخریب شده هماکنون طبق جدول زمانبندی در حال انجام است. اقدامات لازم برای تعمیر و بهسازی واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود این واحدها تا پایان شهریور ماه به شرایط مطلوب بازگردند.
فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: تمامی ظرفیتهای این شهرستان برای تسریع در روند بازسازی و جبران خسارتهای وارد شده به ساکنان مجتمع مسکونی نارنجستان اراک بکار گرفته شده است. هدف اصلی، بازگشت هرچه سریعتر آرامش و فراهم شدن شرایط مناسب برای سکونت دوباره خانوادههای آسیبدیده است.