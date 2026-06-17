۱۲۳ میلیارد تومان در پویش اطعام علوی و نذرقربانی در گلستان جمع آوری شد

به گزارش ایلنا از گلستان، عیسی بابائی، در تشریح عملکرد این نهاد در ایام دهه امامت و ولایت اظهار داشت: «امسال شاهد سه پویش همزمان و پرشور در استان بودیم که هر کدام با استقبال بی‌سابقه مردم همراه شد.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در ادامه به پویش نذر قربانی اشاره کرد و گفت: امسال ۹۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نذورات قربانی جمع‌آوری شد که نسبت به سال گذشته (۵۸ میلیارد تومان) رشد ۶۷ درصدی داشته است. از این مبلغ، ۳۷ میلیارد تومان توسط پایگاه‌های کمیته امداد و ۶۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری جذب شده است.

بابائی با تأکید بر شفافیت در توزیع افزود: تمام نذورات دقیقاً در همان منطقه جمع‌آوری توزیع شد. اولویت توزیع گوشت قربانی با بیماران سرطانی، افراد صعب‌العلاج و زمین‌گیر، خانواده‌های ایتام و زنان سرپرست خانوار بود.

بابائی با اشاره به پویش «به عشق علی (ع)» گفت: این پویش با هدف حمایت معنوی از فرزندان یتیم و محسنین و تأسی از سیره امیرالمؤمنین (ع) راه‌اندازی شد. در حالی که سال گذشته ۵۷۳ حامی از ۶۲۶ فرزند حمایت می‌کردند، امسال ۷۲۷ حامی جدید اعلام آمادگی کردند تا از ۷۷۶ فرزند یتیم و محسنین حمایت معنوی داشته باشند که نشان‌دهنده رشد ۲۷ درصدی مشارکت است.

وی با تأکید بر مفهوم حمایت معنوی افزود: حمایت معنوی فراتر از کمک مالی است و شامل دلسوزی، راهنمایی، همراهی و ایجاد حس ارزشمندی در کودکان می‌شود. بسیاری از این کودکان پس از داشتن حامی معنوی، تغییرات چشمگیری در عملکرد تحصیلی و عاطفی خود نشان دادند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم، از علاقه‌مندان به حمایت از فرزندان ایتام و محسنین دعوت کرد تا از طریق سایت ekram. emdad. ir یا ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۷ در طرح اکرام مشارکت کنند.

بابائی در بخش سوم به پویش اطعام علوی اشاره کرد و گفت: در ایام عید سعید غدیر، ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک مردمی جمع‌آوری شد که نسبت به سال گذشته ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است. این کمک‌ها به صورت غذای گرم در مراکز نیکوکاری و مساجد طبخ و همچنین در قالب سبدهای معیشتی بین خانواده‌های دارای بیماران خاص، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های پرجمعیت توزیع شد.

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