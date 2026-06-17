تکمیل و بهره برداری پل آجی چای با 100 درصد پیشرفت فیزیکی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حسین منیری فر، با اشاره به تداوم عملیات بهسازی و مقاوم سازی سرستون های عرشه پل آجی چای، گفت: بطور کلی در سالهای گذشته مبلغ 300 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده، که با اختصاص اعتبار اولیه 130 میلیارد ریال در سال جاری ادامه دارد.

وی افزود: این پل به طول 137 متر طول و 11 متر عرض رفت و برگشتی باند تندرو با 5 دهنه و 24 ستون در حال اجرا است.

افزود: تاکنون عملیات لجن برداری و خاکبرداری، تخریب بتون های فرسوده ستون ها و تیرهای پل، ساب زنی رویه بتنها، اجرای فونداسیون پای ستون ها، کاشت میلگرد و اجرای لایه محافظ و نسوز برای نگهدای مقاطع FRP ، اجرای بتن ترمیمی، آسفالت تراشی روی سطح پل و ترمیم درزهای انقطاع پل، عایق کاری روی پل، اصلاح جداول و پیاده روهای پل، ترمیم و اصلاح لوله های دفع آبهای سطحی پل، اجرای نئوپرن عرشه پل، ترمیم و اصلاح تیرهای فرعی عرشه پل و خاکریزی و تسطیح و رگلاژ سطح زیرین عرشه و.. اجرا شده است.

شهردار منطقه 6 تبریز، با اشاره به موقعیت استراتژیک منطقه و تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی و ترافیکی در غرب و شمالغرب تبریز با هدف تسهیل در تردد خودروها و تامین ایمنی، امنیت و رفاه عمومی شهروندان و اجرای بموقع پروژه های مصوب سالجاری اظهار داشت: اجرای بی وقفه عملیات پروژه مقاوم سازی، بهسازی و مرمت پل آجی چای در مسیر ترانزنیتی جاده سنتو توسط عوامل اجرایی حوزه معاونت فنی و عمرانی منطقه ادامه دارد.

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