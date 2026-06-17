ورود بدون راهنما به تالاب قره قشلاق، ممنوع

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میکائیل نقوی، وضعیت مناسب تالاب قره قشلاق در شرایط کنونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به احیا و وضعیت مناسب آبی این تالاب، بسیاری از گردشگران و طبیعت دوستان علاقمند به حضور در این مکان هستند، اما با توجه به شرایط خاص تالاب، بدون حضور بلدهای محلی و راهنمایان گردشگری، حضور در این محل می تواند خطرناک باشد.

وی یادآور شد: گردشگران و طبیعت گردان باید متوجه باشند که تصور دریاچه ای از تالاب قره قشلاق اشتباه است و این پدیده بسیار زیبای طبیعی به هیچ عنوان دریاچه ای نبوده و بیشتر بستر آنرا اراضی باتلاقی تشکیل می دهد که در صورت ورود افراد، می تواند خطرات و صدمات جدی به همراه داشته باشد.

نقوی مسیرهای دسترسی به پیکره تالاب قره قشلاق را غیر قابل عبور برای انسان ها عنوان کرد و با اشاره به اینکه تنها مسیر ورود به بستر تالاب از طریق کانال نئور است که عمق میانگین آن حدود چهار متر است، ادامه داد: عمق این کانال در برخی از مسیرها تا ۶ متر نیز ثبت شده است.

وی با بیان اینکه امکان گم شدن افراد در مسیرهای منتهی به تالاب قره قشلاق وجود دارد، گفت: با توجه به پوشش گیاهی خاص منطقه و نیز مسیر طولانی ۱۱ کیلومتری کانال نئور تا بستر تالاب، گم شدن افراد و سرگردانی در مسیر برای هر فردی که ناشناس به جغرافیای منطقه است، بسیار محتمل می باشد.

نقوی با بیان اینکه گروه های گردشگری و طبیعت گردی قبل از سفر به منطقه قره قشلاق حتما، با مدیریت حفاظت محیط زیست شهرستان بناب ارتباط برقرار کنند، افزود: کارشناسان این مدیریت در اسرع وقت پاسخگوی مردم بوده و راهنمایی های لازم و کافی برای گردشگران را ارایه می دهند.

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