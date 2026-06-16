برکناری شهردار بوشهر با رأی اکثریت اعضای شورای شهر

به گزارش ایلنا، شورای شهر بوشهر در جلسه‌ای که ساعاتی پیش برگزار کرده بود، پس از بررسی عملکرد مدیریت شهری با رأی اکثریت اعضا، حسین حیدری شهردار بوشهر را استیضاح و در نهایت از سمت خود برکنار کرد. مختار کرمی معاون خدمات شهری شهرداری به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور 8 عضو از مجموع 9 عضو شورای شهر بوشهر برگزار شد، 7 عضو شورا به استیضاح شهردار رأی موافق دادند و حیدری را برکنار شد. در ادامه جلسه نیز مختار کرمی به عنوان سرپرست شهرداری بوشهر انتخاب شد تا امور مدیریت شهری را تا زمان انتخاب شهردار جدید بوشهر بر عهده گیرد.

اعضای شورای شهر بوشهر در بازه زمانی ماه‌های گذشته بارها موضوعاتی از جمله وضعیت خدمات شهری، روند اجرای پروژه‌های عمرانی، نظافت شهری، توسعه فضای سبز، ترافیک و نحوه پاسخگویی شهردار بوشهر را مورد بحث قرار داده بودند. برخی از این مسائل به عنوان محورهای اصلی استیضاح مطرح شده است.

استیضاح شهردار بوشهر در حالی انجام شد که شورای شهر ششم در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد. انتظار می‌رود انتخاب شهردار جدید و برنامه‌های آینده مدیریت شهری در جلسات آینده شورا تعیین تکلیف شود. تاکنون جزئیات بیشتری درباره انتخاب شهردار جدید و برنامه‌های سرپرست شهرداری اعلام نشده است.

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