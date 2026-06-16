به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، ناصر کرمی‌راد، مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، در نشست خبری امرو ز بعد از ظهر با اصحاب رسانه در استان کرمانشاه، با تشریح ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه آبزی‌پروری کشور، اظهار کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از موقعیت جغرافیایی خاص، تنوع اقلیمی کم‌نظیر و منابع آبی قابل اتکا، یکی از استان‌های دارای مزیت نسبی در توسعه صنعت آبزی‌پروری محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از میزبانی مسئولان استانی و همکاری مجموعه‌های اجرایی، به‌ویژه تلاش‌های صورت‌گرفته در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در جریان بازدید از چند مجتمع بزرگ و فعال پرورش ماهی در استان، مشاهده شد که بهره‌برداران علی‌رغم محدودیت‌ها و شرایط دشوار تولید، توانسته‌اند با اتکا به دانش بومی و تجربه عملی، سطح قابل قبولی از تولید و کیفیت را حفظ کنند.

کرمی‌راد با تأکید بر اینکه امنیت زیستی از ارکان اصلی توسعه پایدار در صنعت آبزی‌پروری است، گفت: یکی از چالش‌های مهم این حوزه، انتقال بیماری‌ها از طریق بچه‌ماهی‌های غیراستاندارد است که می‌تواند خسارات سنگینی به تولیدکنندگان وارد کند. بر همین اساس، توسعه مراکز تکثیر و تأمین بچه‌ماهی در داخل استان، به‌عنوان یک ضرورت راهبردی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: حرکت به سمت تولید درون‌استانی نه‌تنها ریسک‌های بهداشتی و زیستی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای پایداری واحدهای آبزی‌پروری خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران با اشاره به ظرفیت‌های متنوع جغرافیایی استان کرمانشاه تصریح کرد: این استان به دلیل برخورداری از تنوع ارتفاعی و اقلیمی، امکان پرورش گونه‌های مختلف آبزیان از مناطق سردسیر تا نواحی گرم‌تر را فراهم کرده است؛ مزیتی که در بسیاری از استان‌های کشور به‌صورت یکپارچه وجود ندارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناطق غربی استان، به‌ویژه شهرستان قصرشیرین، گفت: این مناطق از نظر شرایط دمایی، منابع آب و امکان توسعه زیرساختی، قابلیت تبدیل شدن به قطب‌های مهم تولیدی را دارند و می‌توانند در توسعه افقی صنعت آبزی‌پروری نقش کلیدی ایفا کنند.

کرمی‌راد در بخش مهمی از سخنان خود، با ارائه یک پیشنهاد راهبردی، از امکان ایجاد «شهرک تخصصی ماهیان خاویاری» در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: با توجه به وجود دانش فنی، تجربه کارشناسان داخلی و پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، اجرای چنین طرحی در استان نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه از نظر اقتصادی نیز کاملاً توجیه‌پذیر است.

وی با اشاره به جایگاه ایران در صنعت خاویار جهان ادامه داد: ایران همچنان یکی از برندهای معتبر جهانی در حوزه خاویار محسوب می‌شود و با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده بر صید در دریای خزر، توسعه پرورش صنعتی این گونه ارزشمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی است.

این مقام مسئول تأکید کرد: ایجاد زنجیره کامل ارزش در صنعت خاویار، شامل تکثیر، پرورش، فرآوری و صادرات، می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده قابل توجهی برای استان کرمانشاه به همراه داشته باشد و زمینه جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را نیز فراهم کند.

کرمی‌راد در پایان با اشاره به ضرورت تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های خرد و کلان در استان، خاطرنشان کرد: کرمانشاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و حمایت دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از استان‌های پیشرو کشور در صنعت آبزی‌پروری و به‌ویژه تولید ماهیان خاویاری تبدیل شود.

در ادامه این نشست سیامک الیاس‌پور با تبریک هفته ای جهاد کشاورزی به کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی و شیلات، اظهار کرد: امنیت غذایی کشور مرهون تلاش شبانه‌روزی تولیدکنندگانی است که در شرایط مختلف آب‌وهوایی و اقتصادی، مسئولیت سنگین تأمین غذای جامعه را بر عهده دارند و در حقیقت امروز سربازان خط مقدم تولید و خودکفایی کشور محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمانشاه در حوزه شیلات افزود: کرمانشاه از جمله استان‌هایی است که از منابع آبی فراوان، تنوع اقلیمی و شرایط مناسب برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری برخوردار است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها همچنان ناشناخته مانده و نیازمند معرفی و سرمایه‌گذاری بیشتر است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند کرمانشاه استانی کم‌آب است، گفت: واقعیت این است که استان کرمانشاه از منابع آبی ارزشمند و گسترده‌ای بهره‌مند است و همین ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه پایدار صنعت آبزی‌پروری را فراهم کند. وجود سدها، سراب‌ها، چشمه‌ها و منابع آبی متعدد در نقاط مختلف استان، فرصت کم‌نظیری برای گسترش فعالیت‌های شیلاتی ایجاد کرده است.

الیاس‌پور با اشاره به میزان تولید آبزیان در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سالانه حدود ۱۲۵ هزار تن انواع آبزیان در کرمانشاه تولید می‌شود که نقش مهمی در تأمین پروتئین سالم و ارتقای امنیت غذایی جامعه دارد. این میزان تولید حاصل تلاش بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه است و با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، امکان افزایش آن در سال‌های آینده وجود دارد.

وی افزود: مصرف آبزیان در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و فرهنگ مصرف محصولات شیلاتی در میان خانوارها تقویت شده است. این موضوع علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی جامعه نیز ایفا می‌کند.

مدیرکل شیلات کرمانشاه توسعه این صنعت را مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دانست و گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه باید به سمت مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های روز و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید حرکت کنیم. توسعه سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و ارتقای بهره‌وری تنها از مسیر فناوری و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان اظهار کرد: تنوع آب‌وهوایی در کرمانشاه از مناطق سردسیر تا گرمسیر، امکان پرورش گونه‌های مختلف آبزی را فراهم کرده است. شهرستان‌هایی مانند قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل‌ذهاب، اسلام‌آبادغرب، سنقروکلیایی و سایر مناطق استان هر کدام ظرفیت‌های منحصر به فردی برای توسعه آبزی‌پروری دارند.

الیاس‌پور یکی از برنامه‌های مهم شیلات استان را اجرای طرح مزارع تلفیقی عنوان کرد و گفت: در این طرح، کشاورزان می‌توانند در کنار فعالیت‌های زراعی، باغی و دامداری، به پرورش ماهی نیز بپردازند. این اقدام ضمن افزایش بهره‌وری منابع آب، موجب تنوع درآمدی و بهبود وضعیت اقتصادی بهره‌برداران خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح در استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده بخش قابل توجهی از مزارع مستعد استان به سمت فعالیت‌های تلفیقی حرکت کنند.

مدیرکل شیلات کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان قصرشیرین گفت: این شهرستان علاوه بر شرایط مناسب برای پرورش ماهیان گرمابی، از موقعیت ممتاز اقتصادی، تجاری و مرزی برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: قصرشیرین به دلیل اقلیم خاص، دسترسی به بازارهای صادراتی و ظرفیت‌های گردشگری، از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای شیلات استان برخوردار است و طرح‌های متعددی برای توسعه مزارع پرورش ماهی در این منطقه در دست اجرا و پیگیری قرار دارد.

الیاس‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح نخستین کارخانه تولید خوراک آماده آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال در شهرک صنعتی زاگرس راه‌اندازی شده و یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید در صنعت آبزی‌پروری استان را تکمیل کرده است.

وی افزود: تأمین خوراک آبزیان یکی از چالش‌های اصلی فعالان این حوزه بود و بهره‌برداران ناچار بودند بخش عمده نیاز خود را از سایر استان‌ها تأمین کنند. راه‌اندازی این کارخانه علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش کیفیت محصولات و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش شیلات را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه همچنین از توسعه مراکز تکثیر و تولید بچه‌ماهی خبر داد و گفت: مجتمع شهدای قصرشیرین یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان در این حوزه است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش ظرفیت تولید و تأمین نیاز مزارع پرورش ماهی استان انجام شده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران، بانک کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: توسعه شیلات بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و خوشبختانه امروز عزم جدی برای توسعه این بخش در استان شکل گرفته است.

الیاس‌پور همچنین نقش رسانه‌ها را در معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مهم دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس توانمندی‌ها، مشکلات و مطالبات بخش تولید، زمینه تصمیم‌گیری بهتر و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر را فراهم کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شیلات کرمانشاه در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته است، گفت: تکمیل زنجیره تولید، توسعه مزارع تلفیقی، افزایش ظرفیت تولید بچه‌ماهی، بهره‌گیری از انرژی‌های نو، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی شیلات استان است و امیدواریم با حمایت مسئولان و مشارکت بخش خصوصی، شاهد جهش تولید و اشتغال در این حوزه باشیم.

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