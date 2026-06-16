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عبور از ایراد قانونی فرمانداری؛

شهردار صدرا برکنار شد/اعضای شورای شهر از پاسخ های پارسایی قانع نشدند

شهردار صدرا برکنار شد/اعضای شورای شهر از پاسخ های پارسایی قانع نشدند
کد خبر : 1800173
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در جلسه ۳۵۸ شورای اسلامی شهر صدرا ، پس از دفاعیات مجتبی پارسایی شهردار صدرا ،اعضای شورا از پاسخ های وی قانع نشدند و با شش رای از هفت رای ،پارسایی را استیضاح و برکنار کردند.

به گزارش ایلنا، ​در ادامه روند پرحاشیه مدیریت شهری در صدرا، موضوع استیضاح شهردار این شهر بار دیگر در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفت؛ جلسه‌ای که پس از هفته‌ها رفت‌و‌برگشت اداری و اعلام نظر فرمانداری، امروز به رأی‌گیری نهایی منجر شد و در نهایت تغییر در رأس مدیریت شهری رقم خورد.

شهردار صدرا پیش‌تر نیز در هفته‌های گذشته یک‌بار در صحن شورای اسلامی شهر مورد استیضاح قرار گرفته بود، اما نتیجه آن جلسه با ورود و اعلام نظر فرمانداری و استناد به برخی ایرادات شکلی و قانونی، به مرحله اجرا نرسید و عملاً روند تغییر مدیریت شهری متوقف شد.

در آن مقطع، فرمانداری با اشاره به ضرورت رعایت تشریفات قانونی و انطباق کامل فرآیند استیضاح با مواد مربوط به اختیارات و وظایف شوراها، نسبت به نتیجه رأی‌گیری شورا ایراد وارد کرده بود؛ موضوعی که باعث شد تصمیم شورا برای برکناری شهردار به طور کامل اجرایی نشود و پرونده مجدداً برای بررسی به مسیر اداری و قانونی بازگردد.

با این حال، امروز جلسه ۳۵۸ شورای اسلامی شهر صدرا بار دیگر با محوریت بررسی عملکرد شهردار و طرح مجدد استیضاح برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن اعضای شورا پس از استماع دفاعیات شهردار و بررسی گزارش‌های عملکردی، وارد مرحله رأی‌گیری شدند.

در این جلسه، با وجود حاشیه‌های حقوقی و استنادهای پیشین به مواد قانونی مرتبط با نظارت فرمانداری بر مصوبات شوراها، روند استیضاح این بار با اصلاح فرآیند و رفع ایرادات مطرح‌شده در مرحله قبلی دنبال شد. به همین دلیل، موضوع استیضاح مجدداً در دستور کار رسمی قرار گرفت و به رأی گذاشته شد.

در همین جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر صدرا فرزاد انصاری، معاون اجرایی شهرداری صدرا را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر منصوب کردند.

این استیضاح پس از تایید فرمانداری شیراز اجرایی و ابلاغ خواهد شد.

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