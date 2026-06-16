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با پیگیری اتاق بازرگانی فارس و حضور نمایندگان مجلس؛

سازمان بازرسی به مشکلات ارزی صادرکنندگان فارس ورود کرد/ راهکارهای رفع موانع ارزی صادرات به عراق و افغانستان

سازمان بازرسی به مشکلات ارزی صادرکنندگان فارس ورود کرد/ راهکارهای رفع موانع ارزی صادرات به عراق و افغانستان
کد خبر : 1800094
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پیگیری برای رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان استان فارس، به‌ویژه فعالان حوزه صنایع غذایی و کنسرو، با برگزاری نشستی در سازمان بازرسی کل کشور وارد مرحله تازه‌ای شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی فارس و نمایندگان بخش خصوصی، چالش‌های صادرات به بازارهای عراق و افغانستان را بررسی و بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی تأکید کردند.

در این نشست، حاضران با تشریح مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان، به‌ویژه فعالان صنایع غذایی و کنسرو استان فارس، خواستار بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی مرتبط با رفع تعهدات ارزی شدند؛ رویه‌هایی که به گفته آنان، با شرایط واقعی تجارت با بازارهای عراق و افغانستان همخوانی ندارد.

 نماینده مردم داراب و زرین‌دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نقش راهبردی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: شرایط خاص بازارهای عراق و افغانستان و محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی با این کشورها، موجب شده است بخشی از صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

محمدجواد عسکری تأکید کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند بر روند صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی اثر منفی بگذارد و لازم است با اتخاذ تصمیمات متناسب، زمینه استمرار حضور صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف منطقه‌ای فراهم شود.

فرج‌الله عبداللهی  نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: استمرار برخی رویه‌های فعلی، انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای منطقه را کاهش می‌دهد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با رویکردی حمایتی و تسهیل‌گر، موانع موجود را برطرف کنند.

در ادامه، سیوندانی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی صنایع کنسرو فارس، گزارشی از وضعیت صادرات محصولات کنسروی به عراق و افغانستان ارائه کرد و مشکلات عملیاتی صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثبت تعهدات ارزی را تشریح کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه تجارت با این دو کشور، خواستار تدوین سازوکارهایی متناسب با واقعیت‌های مبادلات تجاری با بازارهای همسایه شد تا صادرکنندگان بتوانند بدون ایجاد وقفه، به فعالیت خود ادامه دهند.

در پایان این نشست، احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، پس از استماع دیدگاه‌های مطرح‌شده، بر بررسی دقیق موضوع در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید و صادرات از اولویت‌های کشور است و مسائل مطرح‌شده با هدف رفع موانع موجود و تسهیل فعالیت صادرکنندگان، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در پایان نیز مقرر شد راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به بازارهای عراق و افغانستان، در تعامل میان دستگاه‌های مسئول بررسی و برای تصمیم‌گیری و اجرا پیگیری شود.

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