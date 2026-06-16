شهردار کمالشهر خبر داد:
آغاز عملیات تعریض و اصلاح هندسی ورودی خرمدشت پس از سالها انتظار
شهردار کمالشهر از آغاز عملیات اجرایی تعریض و اصلاح هندسی ورودی شهرک خرمدشت خبر داد و گفت: با رفع موانع حقوقی و تملک ملک واقع در این محدوده، یکی از مهمترین گرههای ترافیکی شهر پس از سالها انتظار در مسیر رفع و ساماندهی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد اسدی با اشاره به آغاز عملیات تعریض و اصلاح هندسی ورودی خرمدشت، اظهار کرد: عملیات اجرایی اصلاح هندسی و تعریض معبر اصلی ورودی شهرک خرمدشت از روز ۲۵ خرداد بهصورت رسمی آغاز شده است. این پروژه در پاسخ به مطالبه چندین ساله شهروندان و با هدف روانسازی ترافیک، ارتقای ایمنی تردد و بهبود دسترسیهای شهری اجرایی میشود.
وی افزود: ورودی شهرک خرمدشت طی سالهای گذشته به دلیل وجود یک ملک در نقطهای حساس، به یکی از گلوگاههای اصلی ترافیکی کمالشهر تبدیل شده بود و شهروندان با مشکلات متعددی در رفتوآمد مواجه بودند. خوشبختانه پس از طی مراحل قانونی و انجام توافق نهایی با مالک، فرآیند تملک و تخریب این ملک انجام شد و مسیر برای اجرای طرح تعریض و اصلاح هندسی فراهم شد.
شهردار کمالشهر با اشاره به اینکه این اقدام در امتداد پروژههای توسعه زیرساختی شهر انجام میشود، تصریح کرد: تعریض ورودی خرمدشت مکمل پروژه احداث معبر ۲۴ متری است و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی منطقه خواهد داشت. پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این طرح، علاوه بر کاهش محسوس گرههای ترافیکی در ساعات اوج تردد، ایمنی عبور و مرور خودروها و عابران پیاده نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
اسدی ادامه داد: مدیریت شهری دوره ششم از ابتدای فعالیت خود حل این مشکل دیرینه را در دستور کار قرار داد و امروز خوشحالیم که یکی از مطالبات بهحق ساکنان خرمدشت وارد مرحله اجرایی شده است. این پروژه تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی از رویکرد شهرداری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش اتلاف وقت مردم در ترافیک شهری محسوب میشود.
وی با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر و صبوری شهروندان در طول فرآیند اجرای طرح گفت: تلاش خواهیم کرد با نظارت مستمر فنی و رعایت استانداردهای اجرایی، پروژه در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.
شهردار کمالشهر تأکید کرد: با تکمیل این پروژه و اتصال بهینه آن به شبکه معابر جدید، شاهد بهبود دسترسیهای محلی، افزایش ایمنی و تسهیل تردد شهروندان در یکی از مهمترین ورودیهای شهر خواهیم بود.