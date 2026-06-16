مدیرکل راه وشهرسازی فارس اعلام کرد:
تصویب ۳۲ درصدی افزایش نرخ اجارهبها در شیراز و صدرا
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، از تصویب ۳۲ درصدی افزایش نرخ اجارهبها و قرض الحسنه در شیراز و صدرا خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی با اشاره به برگزاری دویست و سی و نهمین جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: با هدف کنترل بازار و حمایت از حقوق خانوادهها، پس از بررسیهای دقیق کارشناسی و پایشهای میدانی، نرخ افزایش اجارهبها و قرض الحسنه در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل برای شهر شیراز و شهر جدید صدرا ۳۲ درصد مصوب شد.
وی با بیان اینکه رعایت این سقف قانونی برای تمامی فعالان حوزه مسکن و مشاورین املاک الزامی است ، اضافه کرد: نظارت مستمر بر بنگاه های املاک با حضور اتحادیه اصناف و املاک، تعزیرات انجام می شود.
دبیر شورای مسکن استان فارس در خصوص جزئیات وام ودیعه مسکن تصریح کرد: به منظور توانمندسازی مالی مستأجران، مبلغ این تسهیلات در شهر شیراز ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به ثبتنام اقدام نموده و این مبالغ را از طریق بانکهای عامل دریافت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس یکی از بخشهای کلیدی جلسه را رفع موانع اجرایی پیمانکاران دانست و افزود: در این نشست، میزان و شیوه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و ارزش افزوده پیمانکاران نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد. همچنین با حضور نمایندگان بانکهای عامل، گزارشهایی در خصوص شیوه پرداخت پیشپرداخت به پروژهها ارائه و تصمیمات لازم جهت تسریع در تزریق نقدینگی اتخاذ گردید.
عبدالهی از مصوبه مهم دیگری برای سرعت بخشیدن به خانهدار شدن مردم خبر داد و گفت: مقرر شد بخشی از پروژههای نهضت ملی مسکن که پیش از این به صورت انبوهسازی تعریف شده بودند، به شیوه «گروهساخت» تغییر یافته و جهت تکمیل به خود متقاضیان تحویل داده شود. این اقدام با هدف مشارکت مستقیم مردم و کاهش زمان انتظار برای بهرهبرداری از واحدها صورت میگیرد.