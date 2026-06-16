بیش از ۳۷ هزار واحد خون از ابتدای سال جاری توسط اصفهانیها اهدا شده است
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اهدای ۳۷ هزار واحد خون توسط اصفهانیها در سال جاری از ارسال بیش از چهار هزار واحد خون به سایر استانها خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهرابپور به تشریح آخرین وضعیت ذخایر خونی، توسعه زیرساختها و چالشهای این اداره کل در مواجهه با شرایط خاص و بحرانی پرداخت.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب توسعه مراکز انتقال خون استان اظهار داشت: طی سه سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه از جمله اضافه شدن یک ماشین خونرسان و یک کامیونت به ناوگان ترابری و همچنین خرید تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی و پزشکی رخ داده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان افزود: عملیات ساخت سردخانه پشتیبان نجفآباد به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در فرآیند انتقال خون استان، در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و انشاءالله در سال جاری به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
وی با قدردانی از نقش خیرین در توسعه زیرساختها تصریح کرد: در سال جاری دوازدهمین مرکز اهدای خون استان تحت عنوان «مرکز اهدای خون شهدای خطشکن قهدریجان» در شهرستان فلاورجان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال توسط یک خیر (بدون تمایل به افشای نام) ساخته و در ۳۱ اردیبهشت گذشته افتتاح شد.
دهراب پور همچنین اعلام کرد: تا پایان سال ۱۴۰۵، با افتتاح مراکز جدید در شهرستانهای اردستان (همزمان با روز ملی اهدای خون در ۹ مرداد)، فریدن و مبارکه، تعداد مراکز فعال استان از ۱۱ به ۱۵ مرکز ارتقا خواهد یافت.
وی ادامه داد: همچنین تفاهمنامههایی با هلال احمر و شبکه بهداشت برای راهاندازی مراکز سمیرم، تیران و کرون، نطنز و بادرود منعقد شده و ۲ مرکز جدید نیز با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در مناطق ۵ و ۱۱ شهر اصفهان با همکاری شهرداری در حال احداث است.
مدیرکل انتقال خون استان در خصوص نوسانات ذخیره خونی در طول سال گفت: بهطور طبیعی در ایام ماه مبارک رمضان، روزهای سرد سال و تعطیلات نوروز به دلیل مسافرتها، میزان مراجعات کاهش مییابد و در مقابل، در اردیبهشت، نیمه اول خرداد و دهه اول محرم (به واسطه نذر خون) شاهد بالاترین میزان مراجعات هستیم؛ تا جایی که شهرستان خمینیشهر به عنوان یک الگوی کشوری در اهدای خون تاسوعا و عاشورا معرفی شده است.
وی با اشاره به شرایط بحرانی ناشی از جنگ و محدودیتها افزود: با وجود تمام چالشها نظیر قطعیهای برق و استرسهای ناشی از انفجارها در طول جنگهای اخیر - که حتی منجر به مشکلات روحی و بستری شدن ۲ تن از پزشکان ما شد - کارکنان انتقال خون با فداکاری پای کار ماندند؛ به طوری که در سال گذشته و سال جاری، کار درمانی و تزریق خون بیماران تالاسمی و ۸۶ بیمارستان استان اصفهان حتی یک روز هم دچار وقفه یا مشکل نشد.
دهراب پور گفت: از اول فروردین تا ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۵، تعداد ۴۴ هزار و ۸۵۳ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردهاند که از این تعداد، ۳۷ هزار و ۷۹۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی افزود: اصفهان از استانهای پیشتاز در شبکه ملی خونرسانی (پویش هجرت) است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۷۳۵ واحد خون به سایر استانها ارسال شده که بیش از ۲ هزار واحد آن در ایام جنگ رمضان به تهران فرستاده شد، همچنین تنها در روز ۲۵ خرداد، حدود ۲۲۵ واحد خون به بندرعباس ارسال شد و البته کماکان وضعیت ذخیره خون استان در حال حاضر بالاتر از شاخصهای استاندارد قرار دارد.
مدیرکل انتقال خون اصفهان در پاسخ به سوالی درباره محدودیتهای سنی اهداکنندگان تشریح کرد: سقف سنی اهدای خون پیش از این ۶۰ سال بود که سپس به ۶۵ سال افزایش یافت و اکنون سقف ۶۵ سال نیز برای اهداکنندگان مستمر برداشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر فردی در سنین بالا (مثلاً ۷۱ سال یا ۸۰ سال) مراجعه کند و موفق به اهدای خون نشود، به دلیل نداشتن «سابقه اهدای خون» در گذشته و الزامات شرایط عمومی سلامت است؛ چرا که داشتن سابقه قبلی برای اهداکنندگان مسن الزامی است و افراد عادی بدون سابقه در این سنین نمیتوانند خون اهدا کنند.
دهراب پور در ادامه با اشاره به یک اقدام فرهنگی و بیسابقه در استان اظهار داشت: با همکاری اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و بررسی کد ملی شهدا، مشخص شد که ۱۷۱ نفر از شهدای جنگ ۱۲ روزه، آشوبهای دیماه و جنگ رمضان در استان اصفهان، از اهداکنندگان مستمر خون بودهاند که برخی از آنها سابقه نزدیک به ۵۰ بار اهدای خون داشتهاند.