رونمایی از پوستر سوگواره تعزیه ملی «عاشورائیان» لامرد و کتاب «هلما سادات راز مقاومت»

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در آیین رونمایی از آثار روایت‌گری جنگ رمضان لامرد گفت: کتاب «هلما سادات‌ راز مقاومت» روایتی الهام‌بخش درباره شجاعت دختر دانش آموز شهید سیده هلما احمدی زاده و همچنین کتاب « از خاک پاک لامرد تا جاودانگی» روایتی از زندگی، تلاش‌ها و رشادتهای معلم ورزش لامرد شهید محمود نجفی می باشد که درباره این دو شهید از شهدای حمله تروریستی آمریکا به لامرد به قلم دلارام نصیرزاده نگارش شده و امروز از کتاب شهیده هلما احمدی زاده با حضور مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد رونمایی شد.

وی با اعلام رونمایی پوستر سوگواره تعزیه ملی کشوری «عاشورائیان» در لامرد که برای چندمین سال متوالی برگزار می‌شود، گفت : این سوگواره ملی با روایت گری شهدای جنگ رمضان لامرد در مرداد ماه امسال برگزار می‌شود.

«جلال بردیده» دبیر سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان در لامرد هم از روند ارسال فراخوان پوستر تعزیه و همچنین برنامه‌ریزی برای باشکوه این مراسم ملی در مجموعه فرهنگی مذهبی ابوفاضل این شهرستان خبرداد.

همچنین در جریان سفر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد، با اهدای لوحی طی برگزاری مراسمی از خانواده معظم شهدای جنگ رمضان لامرد تجلیل به عمل آمد.

وزیر فرهنگ و ارشاد در ادامه این سفر از مناطق جنگی مورد اصابت قرار گرفته موشک جدید آمریکایی بازدید کرد.

از مناطق مورد بازدید، سالن پلاتو انجمن نمایش بود که براثر جنگ اخیر تخریب شده و بلااستفاده می باشد و مسئولان انجمن نمایش لامرد از وزیر فرهنگ و ارشاد، احداث یک سالن مجهز نمایش برای تمرین و ارائه کارهای نمایشی و کسب مقام‌های ملی و استانی را خواستار شدند.

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