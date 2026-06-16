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کشف ۵۶۷ تن برنج احتکاری به ارزش ۲۲۴ میلیارد تومان در جویبار

کشف ۵۶۷ تن برنج احتکاری به ارزش ۲۲۴ میلیارد تومان در جویبار
کد خبر : 1799874
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فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۵۶۷ تن برنج ایرانی احتکاری در انباری در یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان جویبار خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح های نظارتی و مقابله با احتکار کالاهای اساسی، ماموران پلیس شهرستان جویبار با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری مقادیر قابل توجهی برنج در یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان جویبار مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار شرکت، ۵۶۷ تن انواع برنج ایرانی در انبار دپو شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج های احتکاری را ۲۲۴ میلیارد تومان برآورد کردند، اظهار داشت: یک متهم در این خصوص به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران تأکید کرد: سودجویان و محتکران بدانند پلیس با رصد مستمر بازار و اشراف اطلاعاتی، اجازه سو استفاده از نیازهای مردم را نخواهد داد و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

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