به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد عسگری مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان) خبر داد و اظهار کرد: این مرحله از ثبت‌نام برای متقاضیان استان البرز، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۶ و ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، انجام می‌شود.

وی افزود: طرح آشیان با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل دسترسی آنان به مسکن استیجاری مناسب طراحی شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به سامانه حمایتی طرح‌های مسکن به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

عسگری با بیان اینکه این طرح به‌طور ویژه برای حمایت از زوج‌های جوان طراحی شده است، تصریح کرد: تمرکز اصلی طرح آشیان بر خانوارهایی است که در ابتدای مسیر زندگی مشترک قرار دارند و با فشار ناشی از هزینه‌های اجاره مسکن مواجه هستند.

وی درباره شرایط ثبت‌نام در این طرح اظهار کرد: متقاضیان باید حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته باشد، همچنین متقاضی یا همسر وی نباید مالک مسکن یا زمین باشند. قرار داشتن در دهک‌های یک تا شش درآمدی و داشتن سابقه سکونت در شهر محل تقاضا نیز از دیگر شروط بهره‌مندی از این طرح است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز تأکید کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه حمایتی طرح‌های مسکن به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و جزئیات و ضوابط طرح را مطالعه کنند.

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