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تأکید بر همگرایی جامعه وکالت در آیین تجلیل از کارآموزان وکلای جوان در کرج

تأکید بر همگرایی جامعه وکالت در آیین تجلیل از کارآموزان وکلای جوان در کرج
کد خبر : 1799651
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آیین تجلیل از جمعی از کارآموزان وکلای دادگستری البرز، با حضور جمعی از استادان، وکلای پیشکسوت و فعالان حوزه حقوق و فرهنگ در کرج برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مؤسسه حقوقی مطالعاتی بزرگمهرحکیم، آیین تجلیل از جمعی از کارآموزان وکلای دادگستری کرج با هدف پاسداشت تلاش کارآموزان وکلایی که مراحل آموزشی و حرفه‌ای خود را پشت سر گذاشته‌اند، همراه با برنامه‌های علمی و فرهنگی برگزار شد. 

در این آیین، دکتر محمد رسولی، شاهنامه‌پژوه و وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی شاهنامه فردوسی، بر جایگاه این اثر در تبیین مفاهیم عدالت، قانون و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد. 

همچنین دکتر سیدرضا سیدموسوی، از استادان پیشکسوت ادبیات، به بیان دیدگاه‌هایی درباره پیوند فرهنگ و هویت ایرانی پرداخت و در ادامه، برنامه‌ای از موسیقی اصیل ایرانی برای حاضران اجرا شد. 

سعیده دبیری، از منتخبین دوره هشتم کانون وکلای البرز، در سخنانی بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی میان تمامی اعضای جامعه وکالت تأکید کرد و گفت: وکلای جوان، سرمایه‌های آینده این حرفه هستند و انسجام میان نهادهای مختلف وکالت می‌تواند به ارتقای جایگاه این حرفه در جامعه کمک کند. 

جلال بهرامی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه بارگاه حقوقی، نیز با اشاره به اهمیت آموزش‌های کاربردی و انتقال تجربه به نسل جدید وکلا، بر ضرورت حمایت از کارآموزان و فراهم‌سازی بسترهای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان تأکید کرد. از دیگران سخنرانان این رویداد دکتر قدرت الله  فرحبخش و دکتر رامتین قانع بودند.‌ 

در پایان این آیین،  از کارآموزان وکلای جوان تجلیل به عمل آمد، و پیش‌کسوتان حرفه وکالت از استاد جلال بهرامی برای راه اندازی موسسه فوق که نقش به سزایی در افزایش مهارت و دانش جامعه حقوقی استان دارد قدردانی نمودند.

تأکید بر همگرایی جامعه وکالت در آیین تجلیل از کارآموزان وکلای جوان در کرج

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