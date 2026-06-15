به گزارش خبرنگار ایلنا،محمدرضا اصغری در حاشیه بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری تحت فشار و زهکشی استان در شهرستان پیرانشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار از محل مهار آب‌های مرزی از حدود ۱۰ سال گذشته در سطح ۶۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان آغاز شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از ۱۵ هزار هکتار طرح آبیاری تحت فشار و زهکشی در پیرانشهر، مجموع اراضی بهره‌مند از این طرح‌ها به ۵۰ هزار هکتار خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باقی‌مانده از این پروژه نیز طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

اصغری میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار از محل آب‌های مرزی را بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: همزمان با توسعه زیرساخت‌های آبی، تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان نیز امسال با رشد دو برابری به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان پیرانشهر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی قابل آبیاری در این شهرستان وجود دارد که بیش از ۷۰ درصد آن، معادل حدود ۲۰ هزار هکتار، تحت پوشش سامانه‌های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

اصغری با تأکید بر رویکرد دولت در توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی افزود: برای ارتقای راندمان تولید، آموزش و ترویج، اصلاح الگوی کشت و به‌کارگیری روش‌های نوین در واحدهای تولیدی به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت علمی‌سازی کشاورزی تصریح کرد: توسعه کشاورزی صرفاً به معنای افزایش تجهیزات و مکانیزاسیون نیست و اصلاح الگوی کشت، آموزش بهره‌برداران و تقویت فعالیت‌های ترویجی نیز از الزامات این مسیر به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی هم‌اکنون به ۲.۲ اسب بخار در هکتار رسیده است؛ این در حالی است که این شاخص در شهرستان پیرانشهر بالاتر از میانگین کشوری و معادل ۴ اسب بخار در هکتار است.

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