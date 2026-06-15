امکان پرداخت هزینه پارک حاشیهای تبریز از طریق «تبریزاپ» فراهم شد
شهروندان تبریزی میتوانند هزینه پارک حاشیهای خود را بهصورت آسان و غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «تبریزاپ» پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، برای استفاده از این خدمت، کافی است شهروندان پس از دانلود و نصب اپلیکیشن تبریزاپ از طریق سایت tabrizapp.ir، در سامانه ثبتنام کرده و وارد بخش «تبریزپارک» شوند.
پس از ثبت پلاک و اطلاعات خودرو، کاربران میتوانند با توجه به مسیر و محدوده توقف خودرو که بر روی تابلوهای نصبشده مشخص شده است، نسبت به ثبت پارک اقدام کنند. برای شهروندانی که از تلفنهای همراه قدیمی استفاده میکنند، امکان ثبت پارک از طریق ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۴۱۴۱۵۱ یا تماس با شماره ۰۴۱۴۱۵۱۴۱۵۱ نیز وجود دارد.
البته استفاده از این روش منوط به ثبت اولیه پلاک و اطلاعات خودرو در سامانه تبریزاپ است. همچنین امکان مشاهده و پرداخت بدهیهای قبلی پارک حاشیهای نیز از طریق بخش «تبریزپارک» در این اپلیکیشن فراهم شده است. اپلیکیشن تبریزاپ علاوه بر خدمات پارک حاشیهای، مجموعهای از خدمات هوشمند شهری را نیز در اختیار شهروندان قرار میدهد.