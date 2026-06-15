استفاده گسترده از انرژی خورشیدی، فرصتی تازه برای بازار کار خوزستان است

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی ویژه و شرایط اقلیمی منحصربه‌فرد، از ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است.

خوزستان که در جنوب غربی ایران قرار دارد، در بیشتر روزهای سال از تابش مستقیم و شدید خورشید بهره‌مند بوده و همین ویژگی، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده است.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند میزان تابش خورشید در خوزستان بالاتر از میانگین بسیاری از مناطق کشور است و وجود زمین‌های گسترده و کم‌کاربری در بخش‌هایی از استان، امکان احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ را فراهم می‌کند. همچنین نزدیکی خوزستان به قطب‌های صنعتی و مصرف‌کنندگان عمده برق، مزیتی مهم برای توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، برنامه‌های مختلفی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان مطرح شده و مسئولان از هدف‌گذاری برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق خوزستان خبر داده‌اند.

بر اساس اعلام مسئولان استانی، تولید صدها مگاوات برق خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران نیز دنبال می‌شود.

متخصصان تأکید می‌کنند که توسعه انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، می‌تواند به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش امنیت انرژی در منطقه کمک کند. با این حال، عواملی نظیر دمای بالا، گرد و غبار و رطوبت در برخی مناطق استان، نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین و طراحی‌های متناسب برای حفظ راندمان نیروگاه‌ها است.

کارشناسان معتقدند تحقق اهداف توسعه انرژی خورشیدی در خوزستان نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی است و در این مسیر، حمایت‌های هدفمند دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه‌گذاران ایفا کند.

از جمله مهم‌ترین مشوق‌های پیشنهادی، اجرای قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی، اعطای تسهیلات کم‌بهره و تأمین مالی ارزان‌قیمت برای پروژه‌های تجدیدپذیر، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین واگذاری اراضی مستعد با شرایط حمایتی است.

به گفته صاحب‌نظران، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید داخلی تجهیزات خورشیدی و ارائه ضمانت‌های لازم برای بازگشت سرمایه نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش دهد.

همچنین توسعه بازارهای برق سبز، امکان فروش مستقیم برق تولیدی به صنایع و ایجاد مشوق‌های زیست‌محیطی و اعتبارات کربنی، از ابزارهای مؤثر برای افزایش جذابیت اقتصادی پروژه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.

کارشناسان بر این باورند که با برنامه‌ریزی مناسب، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های حمایتی پایدار، خوزستان می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود؛ جایگاهی که علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و حرکت به سوی اقتصاد سبز در جنوب غرب ایران خواهد بود.

ایجاد اشتغال و حفظ محیط‌زیست

علاوه بر مزایای زیست‌محیطی و تأمین انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در خوزستان می‌تواند به یکی از موتورهای محرک اشتغال در استان تبدیل شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در این خصوص به ایلنا گفت: اجرای پروژه‌های خورشیدی در مراحل مختلف از جمله مطالعات فنی، طراحی، ساخت، نصب تجهیزات، بهره‌برداری و نگهداری، فرصت‌های شغلی متعددی برای مهندسان، تکنسین‌ها، نیروهای فنی و کارگران محلی ایجاد می‌کند. همچنین توسعه زنجیره تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت، از تولید سازه‌ها و کابل‌ها گرفته تا خدمات حمل‌ونقل و پشتیبانی، به رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش اشتغال غیرمستقیم منجر خواهد شد.

قربان درویشی افزود: در صورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه صنایع مرتبط با انرژی خورشیدی، هزاران فرصت شغلی پایدار در مناطق مختلف خوزستان قابل ایجاد است. این موضوع به ویژه در شهرهای کمتر برخوردار و مناطق دارای نرخ بیکاری بالا، می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، کاهش مهاجرت نیروی کار و افزایش درآمدهای محلی ایفا کند. از این رو، توسعه انرژی خورشیدی نه تنها یک راهکار برای تأمین برق پایدار، بلکه فرصتی برای ایجاد اشتغال و توسعه متوازن منطقه‌ای در خوزستان محسوب می‌شود.

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